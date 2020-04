PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Zweiter Tatverdächtiger des Einbruchs in Mobiltelefonladen ermittelt und in Haft

Aufgrund Ermittlungen der Polizei und Hinweisen eines Zeugen konnte der zweite Tatverdächtige des Einbruchs vom 18.04.2020 (wir berichteten) ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen befindet sich ein 23-jähriger Marokkaner in Untersuchungshaft. Vom Diebesgut, mehreren Smartphones und Tablets der Marke Apple, Samsung, Huawei, Google, Emporia und Fairphone fehlt bislang immer noch jede Spur.

Pfullendorf

Körperverletzung am Busbahnhof - Zeugen gesucht

Ein 16-jähriger Jugendlicher, der mit einer Bekannten am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße saß, wurde am Samstagabend gegen 19.50 Uhr Opfer einer vierköpfigen Jugendgruppe, die zuvor aus dem Bus der Linie 500, der aus Richtung Überlingen kam, ausgestiegen war. Während ein 15-Jähriger aus der Gruppe das spätere Opfer ansprach und kurz darauf unvermittelt mit Fäusten auf diesen einschlug, standen die drei ebenfalls ca. 15 bis 16-jährigen Mittäter drohend und anfeuernd hinter dem Schläger. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel: 07552 / 2016 - 0 zu melden.

Bad Saulgau

Vorfahrtsmissachtung

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochmorgen gegen 10.20 Uhr, als ein 45-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhof fuhr, eine vorfahrtberechtigte 44-jährige Pkw-Lenkerin auf der Hauptstraße übersah und mit dieser kollidierte. Beide Personen blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Ein 21-Jähriger verursachte am Mittwochmorgen gegen 07.40 Uhr beim Ausfahren vom Parkplatz einer Bäckerei auf die Saulgauer Straße einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und 7.000 Euro Sachschaden. Er hatte einen 23-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der Saulgauer Straße in Richtung Eichen fuhr, übersehen. Dieser bemerkte das Fehlverhalten, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch den Unfall verletzte sich der Ältere leicht an einer Hand.

Mengen

Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr auf der Hauptstraße stadteinwärts. Als ein vorausfahrender Pkw-Lenker am Kreisverkehr Beizkofer Straße verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte der Zweiradfahrer dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch den Sturz zog er sich eine schwere Verletzung zu. Beide Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Sigmaringen

Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

Eine 19-Jährige war am Dienstag gegen 16.05 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz beim Ausparken leicht auf das Heck eines geparkten weißen Pkw BMW Kombi mit sigmaringer Kennzeichen aufgefahren. Da sie auf Nachschau sowohl an ihrem als auch am BMW keinen Schaden feststellte, setzte sie ihre Fahrt fort. Als die Fahrzeughalterin davon erfuhr, bestand diese darauf, dass die Fahrerin den Sachverhalt bei der Polizei mitteilt. Der weiße BMW Kombi war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Parkplatz anzutreffen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die sich zur genannten Zeit mit einem weißen BMW Kombi und SIG-Kennzeichen auf dem Parkplatz aufgehalten haben, ihr Fahrzeug auf eine frische Beschädigung an der Heckstoßstange zu überprüfen und im Schadensfall unter Tel: 07571 / 104 - 0 zu melden.

Herbertingen

Müllverbrennung

Nachbarn hatten die Polizei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf die Fährte einer 29-Jährigen gebracht, die in ihrem Garten in einer Tonne illegal Müll verbrannte. Die Beamten stellten im Feuer neben Papier auch Plastikverpackungsmaterial fest. Die Frau erwartet nun eine Anzeige.

Meßkirch

Transporter mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Beamten des Verkehrsdienstes Sigmaringen ist am Mittwoch gegen 11.20 Uhr auf der Graf-Mangold-Straße ein Transporter aufgefallen, den sie aufgrund seiner Lautstärke und äußerlich schlechten Eindrucks einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund der Vielzahl von Mängeln wurde das Fahrzeug einem Sachverständigen vorgeführt, der insgesamt 21 erhebliche-, drei gefährliche- und zwei Mängel feststellte. Aufgrund des Ergebnisses der Begutachtung wurde dieses als verkehrsunsicher eingestuft. Die Beamten untersagten hierauf den weiteren Betrieb des Fahrzeuges und zeigten den Fahrzeugführer an.

