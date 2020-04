Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Opfer von falschen Polizeibeamten verliert knapp 50.000 Euro

Einen Vermögensschaden von knapp 50.000 Euro erlitt eine 79-jährige Frau aus Ravensburg, die Opfer von falschen Polizeibeamten wurde. Bereits Ende März wurde die Geschädigte erstmalig telefonisch von einem angeblichen Kriminalkommissar kontaktiert, der die übliche Geschichte von festgenommenen Kriminellen erzählte, bei denen unter anderem auch die Bankdaten der Geschädigten aufgefunden worden seien. Um das Vermögen der Frau durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft zu "sichern", wurde sie aufgefordert, ihr erspartes Bargeld vor der Haustüre zur Abholung bereitzulegen. Erstmalig am 02. April wurden so insgesamt 12.000 Euro durch Unbekannte abgeholt. Im weiteren Verlauf wurde die perfide Geschichte in mehreren Telefonaten weitergesponnen und die Frau zu zwei weiteren Bargeldübergaben auf die gleiche Weise im Gesamtwert von weiteren 31.000 Euro überredet. Ab Mitte April änderte sich das Vorgehen der Täter, vermutlich um sicher zu gehen, dass keine Polizei bei eventuellen Geldübergaben anwesend ist. Man forderte die 79-Jährige auf, statt Bargeld fortan Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 1.000 Euro zu kaufen und die freigerubbelten Codes telefonisch durchzugeben. Dies geschah mindestens fünf Mal. Erst am gestrigen Tag offenbarte sich die Geschädigte einer Bankmitarbeiterin und der Betrug flog auf. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Polizei weist darauf hin, dass es dringend geboten ist, insbesondere ältere Mitmenschen im persönlichen Umfeld über dieses Kriminalitätsphänomen aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren. Informationen zu den perfiden Maschen der falschen Polizeibeamten und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Ulmer Straße. Der 36-jährige Fahrer eines Lkw befuhr den linken Fahrstreifen in stadteinwärtiger Richtung und wollte nach rechts wechseln. Hierbei übersah er einen neben ihm befindlichen Pkw und streifte diesen. Beim Versuch, noch nach rechts auszuweichen, touchierte der Pkw den Randstein, sodass ein Reifen platzte und das Fahrzeug letztendlich abgeschleppt werden musste.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Schmalegger Straße. Der 46-jährige Lenker eines Lkw fuhr auf dem Parkplatz des Weststadtfriedhofs rückwärts und übersah hierbei den Zweiradlenker, der in diesem Moment hinter dem Lkw querte. Der Lkw stieß den 61-Jährigen um, sodass dieser zu Fall kam. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro verursachte eine 78-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr in der Zeppelinstraße. Die Frau wollte in eine Parklücke einparken und rutschte dabei versehentlich mit ihrem Fuß von der Bremse aufs Gaspedal. Sie rammte daraufhin einen links der Parklücke abgestellten Wagen und schob diesen auf zwei Poller. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Fahren unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 26-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg am Dienstagmorgen in der Bleicherstraße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Auffälligkeiten fest, ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 26-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

Ravensburg

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Offenbar völlig unbelehrbar zeigten sich zwei 28 und 30 Jahre alte Frauen sowie ein 44-jähriger Mann, die von einer Polizeistreife am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr in den Grünanlagen nahe der Georgstraße festgestellt wurden. Das Trio stand zusammen mit einer vierten Person eng beieinander und hielt offensichtlich die geltenden Abstandsregeln der Corona-Verordnung nicht ein. Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle zeigten sich die Beteiligten völlig uneinsichtig und unkooperativ. Wie sich herausstellte, waren die drei bereits in den Vortagen mehrfach in ähnlicher Weise aufgefallen, sodass gegen sie behördlicherseits bereits eine Aufenthaltsbeschränkung erlassen worden war. Nachdem sie nun erneut gegen die Auflagen verstießen, wurde ein Straftatbestand des Infektionsschutzgesetzes erfüllt, sodass die drei nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gelangen. Die vierte anwesende Person fiel zum ersten Mal auf, gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weingarten

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 70-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Schussenstraße. Ein 86-jähriger Pkw-Lenker wollte aus der Schussenstraße kommend nach links in die Waldseer Straße in Richtung Ravensburg abbiegen und übersah hierbei die Fußgängerin, die zur gleichen Zeit Grün hatte und die Waldseer Straße an der Fußgängerfurt aus Richtung Niederbieger Straße kommend überquerte. Durch die folgende Kollision stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weingarten

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Schussentalstraße kurz vor der Unterführung beim Kreisverkehr Rainpadent ereignet hat. Den Angaben einer 60-jährigen Beteiligten zufolge befuhr diese zur Unfallzeit den Fahrradweg entlang der Schussentalstraße, als kurz vor ihr ein unbekannter Mann mit seinem schwarzen Mountainbike aus einer Hauseinfahrt auf den Radweg fuhr und mit der 60-Jährigen kollidierte. Hierdurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Gestürzten, gab aber trotz Nachfrage keine Personalien an und teilte mit, dass er es eilig hätte, da er zur Arbeit müsse. Er entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Der Unbekannte ist zwischen 17 und 21 Jahr alt, hat dunkelbraune, lockige und schulterlange Haare und war zur Unfallzeit schwarz bekleidet. Auf dem getragenen T-Shirt war im linken Brustbereich ein Firmenlogo erkennbar. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Wände der Grundschule in Aulendorf mit mehreren Buchstaben und Zahlen. Weiterhin wurden eine rote Krone sowie ein Pandabär mit Pistole in der Hand abgebildet. Ähnliche Symbole wurden auch an die Fassade eines Getränkemarktes in der Bachstraße gesprüht. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07584/92170.

Argenbühl

Verkehrsunfall

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 22-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr auf der B 12 bei Geischachen. Der Mann befuhr die B 12 von Wangen kommend in Richtung Isny und kam nach einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit auf das rechte Bankett. Beim Gegenlenken übersteuerte er, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam, eine leichte Böschung hinabfuhr und entgegen der Fahrtrichtung nahe des unterhalb der Böschung verlaufenden Fuß- und Radwegs zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kißlegg

Feuerwehreinsatz nach Kraftstoffaustritt

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Kißlegg-Zaisenhofen. Auf einem derzeit in der Sanierung befindlichen Tankstellengelände sollten von einer Firma Kraftstoffreste aus den dortigen Tanks abgepumpt werden. Hierbei kam es zu einem Defekt an dem dafür eingesetzten Tank-Sattelauflieger, wodurch etwa 150 Liter Kraftstoff austraten und in zwei Abwasserschächte flossen. Durch die Feuerwehr wurde der Kraftstoff aufgefangen und die Abwasserwege entsprechend überprüft. Zu einem größeren Umweltschaden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Leutkirch

Mit Betäubungsmitteln erwischt

Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch einen 17-Jährigen in der Straße "Am Schleifrad". Der Jugendliche gab an, auf einen Bekannten zu warten. Dieser versuchte, als er seinen Freund in der Polizeikontrolle sah, unerkannt zu verschwinden, er wurde jedoch von den Beamten entdeckt, eingeholt und ebenfalls überprüft. Hierbei wurde bei dem 19-Jährigen im Rahmen der Durchsuchung eine Dose mit Cannabis und mutmaßlich unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Tabletten entdeckt, die in der Unterhose versteckt war. Der junge Mann gelangt nun entsprechend zur Anzeige, die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Nicht unerheblich verletzt wurde eine 26-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Balterazhofer Straße. Die Frau befuhr die Straße von Balterazhofen kommend in Richtung Leutkirch und war in Begleitung eines 25-jährigen Bekannten, der auf einem Skateboard unterwegs war. Beide unterhielten sich. Vermutlich aus Unachtsamkeit machte die Radfahrerin einen Fahrfehler und musste unvermittelt bremsen, woraufhin der Skateboarder ihr auffuhr. Dadurch stürzte die 26-Jährige und zog sich Verletzungen am Bein und am Sprunggelenk zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

