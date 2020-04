Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 2.000 Euro hat ein Busfahrer am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr an der Kreuzung Charlottenstraße / Ailinger Straße verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingten stehenden Pkw einer 61-Jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in der Ehlersstraße infolge Unachtsamkeit auf den Pkw eines verkehrsbedingt haltenden 62-Jährigen aufgefahren. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Friedrichshafen - Raderach

Container aufgebrochen

Wie erst gestern bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter von vergangenem Mittwoch bis Montag auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Weiherberg einen Container aufgebrochen und Kettensägen der Marke Stihl, ein Stromaggregat der Marke Honda und weitere Gegenstände entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Neukirch

Unfallflucht

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag, kurz vor Mitternacht, in der Alpenblickstraße auf Höhe Gebäude Nummer 11 verursacht. Er streifte und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß geparkten Skoda. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Meersburg

Verkehrsunfall

Eine 23-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Auffahrt zur B 31 in Fahrtrichtung Überlingen einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die B 31 übersah sie den neben ihr fahrenden Lkw eines 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Die Beteiligten wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Wehausen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag im Zeitraum von 8 Uhr bis 14.30 Uhr einen vor Gebäude Nummer 1 geparkten Peugeot beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

