PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Cannabis und Aufzuchtanlage beschlagnahmt

Über 200 Gramm Cannabis sowie zahlreiche Cannabispflanzen haben Polizeibeamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift am Donnerstag bei einer Wohnungsdurchsuchung eines 54-Jährigen in Sigmaringen aufgefunden. Dieser hatte die Anlage ersten Ermittlungen zufolge gemeinsam mit einem 20-Jährigen betrieben. Beide müssen sich nun wegen der unerlaubten Herstellung einer nicht geringen Menge von Betäubungsmittel verantworten.

Mengen

Streifvorgang auf der B 32

Über 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein 27-jähriger Pkw-Lenker am Montag gegen 15.45 Uhr bei einem misslungenen Überholvorgang auf der B 32. Ohne auf den Verkehr der linken Fahrspur zu achten, setzte er auf dem dreispurig ausgebauten Teil zum Überholen eines langsameren Fahrzeuges an. Hierbei übersah er eine 46-jährige Autofahrerin, die ihn gerade überholte. In der Folge kam es zu einem seitlichen Streifvorgang beider Fahrzeuge, die Insassen blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Verstoß gegen die Corona-Verordnung - Drogen entdeckt

Bereits am Freitagabend gegen 20.20 Uhr hatten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau drei Personen in der Fuchsgasse wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz kontrolliert. Hierbei fiel ihnen Marihuanageruch auf. Bei der Durchsuchung eines 23-Jährigen wurde eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Seine 26-jährige Begleiterin ließ während der Kontrolle einen Joint zu Boden fallen. Beide müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Eine 18-jährige dritte Person gelangte wie die beiden Anderen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige.

Pfullendorf

Missachtung der Vorfahrt

Ein 62-jähriger Pkw-Lenker verursachte am Montagmorgen gegen 06.25 Uhr auf seiner Fahrt von Zell nach Otterswang an der Kreuzung L 465 einen Verkehrsunfall mit rund 6.500 Euro Sachschaden. Er hatte eine aus Richtung Pfullendorf kommende vorfahrberechtigte 28-Jährige übersehen. Diese hatte das Fehlverhalten des Querenden bemerkt, konnte aber trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr gänzlich verhindern. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt.

Straßberg

Baurundstahl auf Fahrbahn verursacht Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Zeugenaufruf

Eine 22-jährige Motorradfahrerin und eine 15-jährige Radfahrerin verletzten sich bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.35 Uhr leicht. Die Motorradfahrerin war auf der L 453 von Kaiseringen in Richtung Frohnstetten unterwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve mehrere Stäbe Baurundstahl auf der Fahrbahn liegen sah. Sie leitete eine Bremsung ein und richtete ihr Fahrzeug auf. Hierdurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß und stürzte. Anschließend rutschte die Maschine auf den parallel verlaufenden Radweg. Dort kollidierte es mit dem Fahrrad einer in Richtung Kaiseringen fahrenden 15-Jährigen, welche hierdurch ebenfalls zu Fall kam. Bei dem auf der Fahrbahn liegenden Baurundstahl handelte es sich um fünf 50 cm lange Stücke und drei 90 cm lange Stücke. Der Verlierer / Eigentümer ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer oder Verlierer des Baustahls machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

