Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden von etwa 800 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 12.30 Uhr und 18.15 Uhr in der Anton-Sommer-Straße verursacht. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte er einen ordnungsgemäß geparkten Daimler-Chrysler und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 3.500 Euro hat ein 46-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag in der Rotkreuzstraße verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf den Pkw einer verkehrsbedingt stehenden 25-Jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung

Wie erst gestern bekannt wurde, hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von vergangenem Donnerstag bis Montag die Lampenabdeckung am Dorfgemeinschaftshaus in Meckenbeuren-Kehlen zerschlagen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Langenargen

Vandalismus am Schloss Montfort

Sachschaden in Höhe von 50.000 - 100.000 Euro haben unbekannte Täter von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen am Schloss Montfort verursacht. An der Seeterrasse (Ostseite) brachen sie ein circa 1 x 1 Meter großes Teil der Standsteinmauer heraus und warfen es in den Bodensee. Weitere Mauerteile an der Süd- und Westseite wurden mutmaßlich durch Fußtritte beschädigt. Zudem zerstörten die Unbekannten Teile der Lichterkette des Gastronomiebetriebes. Personen, die die Vandalen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Waldhornstraße. Nachdem ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug eingeparkt hatte, öffnete er unmittelbar seine Fahrertür, so dass ein zeitgleich einparkender Autofahrer gegen die geöffnete Tür fuhr. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Überlingen

Streitigkeiten

Am Montagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Überlingen zwischen zwei Hausbewohnern zu Unstimmigkeiten, in deren Verlauf sie sich gegenseitig beleidigten und verletzten. Nachdem sich die Kontrahenten gegenseitig ins Gesicht geschlagen hatten, kam ein 69-Jähriger aus bislang noch nicht geklärten Umständen zu Fall und musste vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der exakte Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Kluftern

Hund hetzt Reh

Wie erst gestern bekannt wurde, hat am Donnerstagnachmittag ein wildernder Hund in einer Obstplantage in der Immenstaader Straße ein Reh gehetzt und so stark verletzt, dass das hochträchtige Tier vom verständigten Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden musste. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ravensburg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen nach dem Hundehalter aufgenommen.

Aufgrund der momentanen Brut- und Setzzeit der Wildtiere werden Hundehalter deshalb angehalten, bei Spaziergängen in der freien Natur ihre Vierbeiner anzuleinen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell