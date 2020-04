PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Ennetach

Brandlegung - Zeugen gesucht

In einem hohlen Baumstamm eines großen Bergahorns in der Verlängerung der Klosterstraße über die B 32 hinweg brach am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein Feuer aus, welches durch die FFW Mengen gelöscht werden musste. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich der Glutherd bereits längere Zeit im Baumstamm befand, bevor es zu einem offenen Brand kam. Zeugen, die im Verlaufe des Nachmittages im Bereich des Baumes, der sich nach der Kleingartenanlage linksseitig befindet, Verdächtiges wahrgenommen haben, sollen sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter: 07581 / 482 - 0 melden.

Scheer

Ölspur in Kurve - Motorradfahrer stürzt

Mehrere hundert Euro Sachschaden sind am Samstagabend gegen 19.05 Uhr in einer scharfen Kurve der Mengener Straße / B32 entstanden, als ein 25-jähriger Motorradfahrer aufgrund einer nicht abgesicherten Ölspur stürzte. Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Sigmaringen

Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 9 Uhr in den Gebäudekomplex der Liebfrauenschule / St. Franziskus Werkstatt ein und verursachten dort hohen Sachschaden. Die Täter stiegen zunächst in das Schulgebäude ein und traten die Türe zum Lehrerzimmer auf, wo sie verschiedene Behältnisse aufhebelten. Anschließend brachen sie eine Türe zum Verwaltungsbüro der Werkstatt auf. Das genaue Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Personen die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

Laiz

Waldbrand - Zeugen gesucht

Rund eineinhalb Hektar bewachsene Wald- und Bodenfläche im Gewann Lehmgrube des Laizer Waldes zwischen Laiz und Unterschmeien fielen einem Feuer zum Opfer. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Schlimmeres verhindert hatten Mitarbeiter der Forstabteilung, als sie den Brand am Montag gegen 11 Uhr entdeckten und sofort die Feuerwehr verständigten. Diese war mit sechs Fahrzeugen und 32 Mann vor Ort. Zur weiteren Unterstützung wurden zwei Landwirte mit zwei Großfässern angefordert und eingesetzt. Aufgrund der vorgefundenen Situation geht die Polizei aktuell davon aus, dass der Brand bereits Stunden vorher, wenn nicht sogar schon am Vortag entstanden sein muss und sich langsam ausbreitete. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Bereich Sigmaringen derzeit die höchste Waldbrandstufe herrscht. Zeugen, die von Sonntag bis Montag im Bereich der Lehmgrube Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 zu melden.

