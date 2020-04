Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzungen

Am Sonntagnachmittag kam es in der Oberhofstraße zu Unstimmigkeiten zwischen einem 27-Jährigen und einer 53-jährigen Hausbewohnerin, in deren Verlauf die Frau zunächst beleidigt wurde und anschließend einen Tierabwehrspray einsetzte. Der Mann musste mit Atemwegsbeschwerden vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines Fahrzeugs hat am Samstag im Zeitraum von 06.45 Uhr bis 15.30 Uhr in der Robert-Koch-Straße auf Höhe Hausnummer 1 einen geparkten Hyundai hinten rechts beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Meckenbeuren - Reute

Fahren unter BtM-Beeinflussung

Polizeibeamte stellten am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße bei einem 32-jährigen Autofahrer fest, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da ein durchgeführter Test positiv auf Amphetamin reagierte, wurde in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung angezeigt.

Kressbronn

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen im Nonnenbacher Weg bei Gebäude Nummer 29 einen Alfa Romeo im Bereich des Hecks zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Uhldingen-Mühlhofen

E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag gegen 17 Uhr alleinbeteiligt im Aspenhauweg gestürzt. Die Frau, die sich beim Sturz auf die Fahrbahn Kopfverletzungen zuzog, wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Hagnau

Brand

Am Montag gegen 02.30 Uhr hat in der Waschküche der Asylbewerberunterkunft im Langbrühl ein Mülleimer gebrannt. Brandursächlich war mutmaßlich eine noch glimmende Zigarette. Ein 31-jähriger Zeuge entdeckte den Brand und brachte den Eimer ins Freie, wo er von der Freiwilligen Feuerwehren aus Hagnau, Immenstaad und Meersburg, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden konnte. Ein Sachschaden entstand nicht.

Meersburg

Nachbarstreitigkeiten

Ein 54-Jähriger hat am Samstag im Stadtgebiet von Meersburg seine Nachbarn mit Kraftausdrücken beleidigt. Obwohl ihm bereits zur Mittagszeit ein Platzverweis erteilt worden war, kehrte er wieder zurück. Als die Polizeibeamten zurückgingen, lag der Betroffene stark alkoholisiert am Boden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,66 Promille, weshalb die Polizisten ihn nach einer Untersuchung in einem Krankhaus in Ausnüchterungsgewahrsam nahmen.

