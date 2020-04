Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Meersburger Straße. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker wollte aus der Straße "Pfannenstiel" kommend die Meersburger Straße in Richtung Escher-Wyss-Straße überqueren und übersah beim Einfahren in die Kreuzung den stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Wagen eines 19-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, der Pkw des 19-Jährigen dabei so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Ravensburg-Bavendorf

Verkehrsunfall

Einen Verletzten und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Markdorfer Straße. Der 59-jährige Fahrer eines Trikes befuhr die Markdorfer Straße in Richtung Markdorf und wollte nach links in die Oberzeller Straße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Oberzeller Straße stehenden Ampelmast. Er klemmte sich hier sein Bein zwischen Trike und Ampelmast ein und verletzte sich zudem an der Hand. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Trike prallte ferner gegen einen neben dem Gehweg zum Verkauf abgestellten Pkw, sodass sowohl an diesem als auch am Verursacherfahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Das Trike war nicht mehr fahrbereit. Der Ampelmast blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Ravensburg

Ohne Führerschein auf nicht versichertem Motorroller unterwegs

Ohne gültigen Versicherungsschutz war der 19-jährige Fahrer eines Motorrollers unterwegs, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg am Samstagabend in der Weststadt aufgefallen war, nachdem an dem Zweirad ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen aus dem Jahr 2018 stammte und für den Roller aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Außerdem ist der 19-Jährige nicht im Besitz eines für den Motorroller notwendigen Führerscheins. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, der junge Mann gelangt entsprechend zur Anzeige.

Ravensburg

Feuer gelegt

Unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr, den Inhalt zweier Glascontainer in der Karlstraße anzuzünden. Die Unbekannten gossen vermutlich zunächst Brandbeschleuniger in die Container und entzündeten diesen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Ob überhaupt Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Ravensburg bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 0751/803-0.

Ravensburg-Dürnast

Heckenbrand

Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr bemerkte eine 33-jährige Anwohnerin in der Straße "Auf der Höh" Brandgeruch und erkannte kurze Zeit später bei einer Nachschau aus dem Fenster, dass eine Thujahecke des Grundstücks brannte. Nach Alarmierung der Feuerwehr begannen die Anwohner und ein Lkw-Fahrer, der bei der Vorbeifahrt ebenfalls das Feuer erkannt hatte, die Flammen mittels Gartenschlauch und einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht, sodass nur noch Nachlöscharbeiten notwendig waren. Der entstandene Sachschaden an der Hecke und einer Garagenfassade, die verrußt wurde, wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Eine Selbstentzündung von unter der Hecke befindlichen Gras- und Gartenabfällen aufgrund der anhaltend trockenen Witterung erscheint möglich.

Weingarten

Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Zu einer verbalen Auseinandersetzung im Straßenverkehr kam es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwischen Baienfurt und Weingarten. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 25-jähriger Nissan-Lenker die Waldseer Straße in Richtung Weingarten und überholte eigenen Angaben zufolge in Höhe der Achtalschule einen in geringer Geschwindigkeit vor ihm fahrenden Hyundai. An der folgenden Ampel mussten beide Fahrzeuge halten, hier kam es dann zu einem Wortgefecht zwischen dem 25-Jährigen und den beiden 45 und 66 Jahre alten Insassen des Hyundai, in dem man sich gegenseitig beleidigte. Zudem soll den Aussagen der Hyundai-Insassen zufolge der Nissan-Fahrer sein Fahrzeug zuvor bewusst nach links gesteuert haben, um eine Vorbeifahrt der beiden an dem Wagen vorsätzlich zu verhindern. Die Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten wegen Beleidigung und des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Rechtsradikale Parolen gebrüllt

Ein bislang unbekannter Mann fiel am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zwei Zeuginnen auf dem Fußweg zwischen der Außenstelle des Landratsamtes und der Unterführung Schützenstraße auf, wie er "Heil Hitler" und "Arbeit macht frei" brüllte. Der Unbekannte, der zur Tatzeit eine Spitzhacke bei sich trug, wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, südeuropäisches Aussehen, schwarzer Bart, schwarze Haare, zwischen 35 und 50 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer warnorange-farbenen Latzhose. Der Arbeitsbereich Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu dessen Identität geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Bodnegg/Wolfegg

Kennzeichen getauscht

Nicht schlecht staunte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen, als sie zu einem Pkw weiter ermittelte, der am Samstagnachmittag mit entstempelten Kennzeichen auf einem Parkplatz am Sportplatz in Bodnegg festgestellt wurde. Wie sich herausstellte, hatte der in Wolfegg wohnhafte Besitzer des Fahrzeugs dieses einige Tage zuvor mit einem in Bodnegg wohnhaften Vertragspartner gegen seinen ehemaligen Pkw eingehandelt. Bei diesem Fahrzeugtausch behielten beide Tauschpartner einfach ihre bisherigen Kennzeichen und schraubten diese an den jeweils neuen Wagen. Gegen beide Beteiligten wird nun wegen Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und der Urkundenfälschung ermittelt.

Wangen

Politische Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag spannten Unbekannte über die Eingangstüre am Rathaus in Wangen ein weißes Stofftransparent mit einem Hashtag, der auf die teils unmenschlichen Zustände von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen aufmerksam machen sollte. Weiter schrieben die Unbekannten mit Farbe mehrere Parolen auf die Steintreppe vor dem Rathaus und mehrere Steinpoller sowie die Kirchenmauer der angrenzenden Kirchengemeinde. Da die Farbe nicht ohne weiteres entfernbar ist, entstand hierdurch Sachschaden. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern an das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

Wangen

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich der 35-jährige Fahrer eines Quads bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der K 8007 zwischen Allewinden und Wangen-Beutelsau zu. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in Richtung Beutelsau unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund dem Straßenverlauf nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Quad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Hierdurch zog sich der 35-Jährige schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

