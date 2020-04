Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Wurzach

Einbruch in Einkaufsmarkt

Unbekannte Täter brachen am frühen Samstagmorgen vermutlich gegen 04.00 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Leutkircher Straße in Bad Wurzach ein. Nach dem Notrufeingang durch eine Beschäftigte umstellte die Polizei den Markt mit mehreren Streifen und durchsuchte diesen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde eine Scheibe zerstört und Zigaretten entwendet. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Wurzach erbeten.

Bad Wurzach

Gartenhütte aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter eine Gartenhütte im Bereich der Achbergstraße auf und entwendete eine volle Gasflasche. Laut dem Anrufer wurden in letzter Zeit mehrere Gartenhütten von einer unbekannten Person betreten, jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach entgegen.

Wangen im Allgäu

Angetrunken Auto gefahren

Eine Streife des Verkehrsdienstes Kißleg kontrollierte am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr bei Wangen eine 68-jährige PKW-Lenkerin aus dem Raum Wangen. Diese fiel zuvor auf der Landstraße zwischen Niederwangen und Wangen durch eine äußerst unsichere und sehr verlangsamte Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte die Streife starken Alkoholgeruch und unsicheren Gang fest. Ein Atemalkoholtest scheiterte und es wurde eine Blutprobe von einem Arzt in einem Krankenhaus entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Der Führerschein der Frau wurde zunächst beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Aitrach

Autobahnauffahrt falsch befahren

Eine Streife des Verkehrsdienstes Kißlegg sperrte am Samstagnachmittag gegen 13:40 Uhr die Ausfahrt Der Anschlussstelle Aitrach der A96 in Richtung Lindau wegen eines Fahrzeugbrandes auf der weiterführenden L260. Eine 65-jährige Frau aus Neu-Ulm wollte mit ihrem Toyota fuhr auf der A96 und versuchte zunächst die Absperrung auf der Autobahn zu umfahren, um die A96 zu verlassen. Nachdem die Streife dies verhinderte, fuhr die Frau ein kurzes Stück auf der Autobahn weiter und wollte die Einfahrt der AS Aitrach auf die A96 in Richtung Lindau entgegen der Fahrtrichtung benutzen. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Weiterhin wurde ihr die Weiterfahrt auf Grund erheblicher technischer Mängel am Fahrzeug untersagt, weshalb das Fahrzeug von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste.

Isny

Von Dach gestürzt und Polizeibeamter bei Einsatzmaßnahmen beleidigt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeireviers Wangen zwei Männer auf dem Gelände einer Tankstelle in Isny in der Lindauer Straße. Einer der Männer flüchtete zu Fuß. Der andere, ein alkoholisierter 24-jähriger Mann aus Isny, kletterte auf das Dach eines benachbarten Anwesens und fiel aus ca. 4 - 5 Meter Höhe vom Dach. Der Mann blieb verletzt in dem Vorgarten liegen, weshalb die Streife den Rettungsdienst mit einem Notarzt verständigte. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während den Einsatzmaßnahmen der Rettungskräfte kamen zwei weitere alkoholisierte Männer hinzu, die die Einsatzkräfte störten und behinderten. Einer filmte die Situation mit seinem Smartphone. Den 21- und 22-jährigen Männern wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Platzverweise wurden nicht befolgt und mussten von der Polizei durchgesetzt werden. Dabei beleidigte der 21-jährigen einen Polizeibeamten und gelangt nun u. a. wegen Beleidigung zur Anzeige. Der 22-jährige fiel zuvor bereits wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung auf und muss nun mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Ob der Verletzte und die Störer im Zusammenhang stehen, ist noch unklar - ebenso wie die Hintergründe der Kletteraktion. Die Überprüfungen dauern an.

Berg

Bei Unfall mit Traktor verletzt

Ein 63-jähriger Mann war am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr mit Waldarbeiten beschäftigt. Auf dem Rückweg stützte der Traktor in einer steilen Kurve um, wobei der Fahrer aus der Kabine fiel und mit einem Fuß unter dem Traktor eingeklemmt wurde. Ein 13-jähriger Mitfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Der Mann wurde ersten Erkenntnissen nach mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

