Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zusammenstoß in der Waschstraße

Am Freitag gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei Ravensburg ein Zusammenstoß von mehreren Pkws in einer Waschstraße in Ravensburg gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt waren. Der vermeintliche Schadensverursacher hatte laut seinen eigenen Angaben versucht, sein Fahrzeug nach Waschende zu starten und hierbei die Bremse gedrückt, was zum Auffahren der anderen Pkws führte. Ein technischer Defekt an der Waschstraße wird zu jetzigem Zeitpunkt ausgeschlossen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500.- Euro geschätzt.

Bad Wurzach

Am Samstag, 25.04.2020, um 05:41 Uhr wurde dem Polizeirevier Leutkirch telefonisch mitgeteilt, dass an einem Einkaufsmarkt in der Leutkircher Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Alarmanlage in Betrieb ist. Bei der Durchsuchung des Einkaufsmarktes stellten die Beamten fest, dass es die Einbrecher offensichtlich auf Zigaretten im Kassenbereich abgesehen hatten. Wieviel Zigaretten entwendet wurden ist noch unklar. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561/8488-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell