Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Ostrach

Fahren unter Drogeneinfluss

Hinweise auf Drogenkonsum ergaben sich bei der Verkehrskontrolle einer 28-jährigen Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr in der Altshauser Straße. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Aus diesem Grunde veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten ihr die Weiterfahrt. Die 28-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden verursachte ein 55-jähriger Pkw-Lenker, als er im Brehmerberg rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr und dort mit dem Pkw eines 62-Jährigen kollidierte. Durch den seitlichen Aufprall wurde dessen Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite aufgerissen. Personen wurden nicht verletzt.

Pfullendorf

Vorfahrtsmissachtung - 12.000 Euro Sachschaden

Im Einmündungsbereich Hohenzollernstraße / Theuerbach kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine aus Richtung Tautenbronn kommende 31-Jährige missachtete mit ihrem Pkw die Vorfahrt eines aus Richtung Aach-Linz kommenden 51-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sigmaringendorf

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei der Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Pkw-Lenkers im Laizer Öschle am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr ergaben sich für die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum. Einen freiwilligen Urin-Drogenvortest lehnte der Fahrer zunächst ab, weshalb von den Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Unmittelbar vor der Entnahme der Blutprobe zeigte sich der Mann doch mit einem Urintest einverstanden. Dieser reagierte positiv auf THC, weshalb die Blutentnahme trotzdem stattfand. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Inzigkofen / Donautal

Herbeiführen einer Brandgefahr - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf einem Felsvorsprung des Kloster-Felsenweges gegrillt und danach leichtfertig die Asche/Glut vom Felsvorsprung geworfen. Diese entzündete das Laub/Gehölz unterhalb des Felsenvorsprunges an mehreren Stellen. Die Feuerwehr Inzigkofen war mit 60 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort und löschte die Brandherde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach vier dunkel gekleideten Jugendlichen, die evtl. Hinweise zum Hergang geben können. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 / 104 - 0.

Stetten a. k. M.

Vorfahrtsmissachtung im Kreisverkehr

20.000 Euro Schachschaden verursachte ein 86-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 08.40 Uhr, als er von der Albstraße Richtung Ortsmitte in den Kreisverkehr einfuhr. Er übersah hierbei den im Kreisverkehr befindlichen Pkw eines vorfahrtberechtigten 55-Jährigen und kollidierte mit diesem. Personen kamen nicht zu Schaden.

