Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr im Kreisverkehr in der Meistershofener Straße einen Unfall verursacht, bei dem ein 70-jähriger Radfahrer stürzte. Der Geschädigte fuhr von der Straße "Am Riedlewald" in Fahrtrichtung Bodenseecenter in den Kreisel ein, als ihm ein Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung zum Einkaufscenter die Vorfahrt nahm. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der ältere Mann sein Rad so stark ab, dass er über den Lenker auf die Fahrbahn fiel. Da der 70-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, war kein Rettungsdienst erforderlich. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Beifahrer mit Cannabis erwischt

Polizeibeamte haben am Freitag gegen 1 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Steinbeisstraße bei einem 24-jährigen Beifahrer rund drei Gramm Marihuana sichergestellt. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Friedrichshafen - Eggenweiler

Ölspur

Der Lenker einer Zugmaschine hat am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zwischen Eggenweiler und Lempfriedsweiler eine rund drei Kilometer lange Ölspur hinterlassen. Die Feuerwehr Friedrichshafen, Abteilung Ettenkirch, war mit 15 Feuerwehrmännern und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Der Verursacher wird wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall - Sachschaden etwa 18.000 Euro

Am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr hat eine 41-jährige Nissan-Fahrerin auf der K 7725 an der Einmündung zur Hirschlatter Straße einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen in Fahrtrichtung Kehlen übersah sie den Ford eines entgegenkommenden 59-Jährigen. Durch die Kollision wurden der Ford abgewiesen und prallte gegen einen Alfa-Romeo, dessen 37-jährige Lenkerin an der Haltelinie zur K 7725 wartete. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und der Durchgangsverkehr während der Unfallaufnahme kurzzeitig geregelt werden.

Eriskrich

Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen hat sich auf dem Verbindungsweg zwischen Langenargen und Moos ein Verkehrsunfall ereignet. Nachdem einer 78-jährigen Audi-Fahrerin auf Höhe Haus Moos 1/1 ein Lkw entgegenkam, wich sich nach links auf ein Wiesengrundstück aus. Beim Vorbeifahren streifte der 30-jährige Lkw-Fahrer das Heck des Audi und verursachte einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Markdorf

Streitigkeiten

Laut Angaben einer 28-Jährigen wurde sie am Donnerstagabend gegen 21 Uhr telefonisch von zwei Tatverdächtigen beleidigt und ihr gleichaltriger Freund bedroht. Kurze Zeit später fuhren die Tatverdächtigen mit mehreren Fahrzeugen und weiteren Personen an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Straße "Im Mühlöschle" vor und beleidigten und bedrohten die 28-Jährigen nochmals. Nachdem die Geschädigte mitteilte, dass die Polizei verständigt worden sei, flüchteten die Tatverdächtigen. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Markdorf (07544-96200) zu wenden.

