Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 13.000 Euro hat ein 30-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße "Neue Messe" verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr er dem Pkw eines vorausfahrenden 36-Jährigen ins Heck. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite BMW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Mit Cannabis erwischt

Polizeibeamte haben am Dienstagabend im Riedlepark einen Spielplatz überprüft und einen 27-Jährigen kontrolliert. Da auf dem Boden neben dem Mann ein angerauchter Joint lag, wurde er durchsucht. Hierbei händigte er freiwillig eine geringe Menge Marihuana aus, weshalb nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wird.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall - zwei Frauen leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr hat eine 42-jährige VW-Fahrerin auf der K 7725 an der Einmündung zu Hirschlatter Straße einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen in Fahrtrichtung Kehlen übersah sie den entgegenkommenden BMW Mini einer 28-Jährigen. Durch die Kollision wurden die Frauen leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8.000 Euro. Die K 7725 war während der Unfallaufnahme zeitweise nur einspurig befahrbar und musste phasenweise komplett gesperrt werden.

Oberteuringen

Ohne Helm gestürzt

Am Dienstagnachmittag ist eine 44-jährige Radfahrerin im Kirchweg alleinbeteiligt gestürzt. Weshalb die Frau nach vorne über den Lenker zu Fall kam, ist unklar. Die Geschädigte wurde vom verständigten Rettungsdienst mit einer Gesichtsfraktur in eine Klinik eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Tettnang

Sachbeschädigung

Rund ein Dutzend Hakenkreuze und drei SS-Runen haben Polizeibeamte am Mittwochnachmittag an zwei Brückenpfeilern, einem Stromverteilerkasten und mehreren Verkehrszeichen an der Auffahrt von der K 7706 zur B 467 festgestellt. Die Symbole wurden in roter und schwarzer Farbe aufgesprüht. Zudem wurde in rudimentärem Deutsch mit schwarzer Farbe auf die Mauer geschrieben "Auslender Raus aus Deutschland Ei Hitler". Wann die unbekannten Täter die Zeichen gesprayt haben, ist bis dato nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Langenargen - Bierkeller

Brand

Eine 71-Jährige hat am Mittwoch gegen 11 Uhr im Mooser Weg in einer Kleingartenanlage den bei Aufräumarbeiten angefallenen Müll angezündet und dadurch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Als sie ihre Abfälle verbrannte, geriet das Feuer wegen des starken Windes außer Kontrolle und griff auf einen Holzstapel über. Von der Feuerwehr Langenargen, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, wurde der Brand gelöscht.

Hagnau

Brand

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr in der Seestraße mutmaßlich einen Baum angezündet. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Hagnau, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell