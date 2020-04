Polizeipräsidium Ravensburg

(Meßkirch) Auto angezündet

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend am Meßkircher Stadtrand ein Auto angezündet.

Gegen 19 Uhr sahen vorbeifahrende Zeugen auf einem Schotterparkplatz an der Straße "Unterm Ablaß" einen PKW brennen. Ohne zu zögern begannen die beiden Männer, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Die endgültige Löschung des nicht zugelassenen Opels besorgte die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr. Wie sich herausstellte, hatte ein unbekannter Täter den Opel zuvor im Bereich des hinteren, rechten Rades in Brand gesteckt. Der Schaden blieb überschaubar, zumal es sich bei dem Wagen um ein Schrottfahrzeug handelte. Die Kriminalpolizei Sigmaringen ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

(Sigmaringen) Schuppen beschädigt

Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, ist ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker im Gewerbegebiet Wachtelhau gegen einen Schuppen gefahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Verursacher verließ den an der Reinhold-Frank-Straße gelegenen Unfallort ohne sich zu melden. Deswegen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise werden unter Rufnummer 07571 104 0 entgegengenommen.

(Sigmaringen) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Beim Abbiegen ist am Mittwochnachmittag in Laiz ein 70-jähriger Motorradfahrer gestürzt. Er verletzte sich leicht.

Gegen 14.30 Uhr bog der 70-Jährige vom Mühlenweg nach links in die Hauptstraße ab. Dabei rutschte seine BMW hinten weg und geriet in Querlage. Der Mann konnte seine Maschine nicht mehr abfangen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

(Bad Saulgau) Dammbau im Kurpark

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch im Kurpark mit großen Steinen aus einem Hochbeet und Holzlatten einen Bachlauf angestaut. Das Wasser lief deswegen über den nahen Fußweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Rufnummer 07581 482 0, entgegengenommen.

(Pfullendorf) Drei Omnibusse aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Industriegebiet Ost drei Linienbusse aufgebrochen. Sie betätigten die Notentriegelungen und hebelten die entsperrten Türen mit einem Werkzeug vollends auf. In den Bussen suchten sie nach Diebesgut, fanden aber anscheinend nichts Brauchbares. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro.

Der Polizeiposten sucht Zeugen für die drei Delikte und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07552 2016 0.

