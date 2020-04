Polizeipräsidium Ravensburg

(Ravensburg) Pedelecs stoßen zusammen - beide Radfahrerinnen verletzt

Bei einem Fahrradunfall auf dem Radweg zwischen Ravensburg und Horgenzell sind am Mittwochnachmittag beide Radfahrerinnen verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr fuhren die zwei Radfahrerinnen mit ihren Pedelecs auf dem Radweg nebeneinander in Richtung Horgenzell. Auf Höhe des Weilers Schlegel stieß die links fahrende 22-Jährige aus noch unbekannten Gründen gegen das Elektrofahrrad ihrer Begleiterin. Beide stürzten und verletzten sich, die Unfallverursacherin schwer. Nach notärztlicher Betreuung kamen die zwei Verletzten ins Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

(Wangen im Allgäu) Rechnungsbetrug: Firma um fünfstellige Summe geprellt

Rechnungsfälschern ist es gelungen, bei einer Wangener Firma über 64.000 Euro zu erschwindeln.

Bereits Anfang März erhielt die betroffene Wangener Firma die Rechnung eines osteuropäischen Handelspartners für eine tatsächlich erbrachte Leistung. Ende März, kurz vor dem Ende der Zahlungsfrist, ging dieselbe Rechnung nochmals ein, die aber tatsächlich nicht vom Rechnungssteller, sondern von den Betrügern stammte. Die Täter hatten sich in die EDV der osteuropäischen Partnerfirma eingeschlichen und damit die Möglichkeit, Rechnungen zu manipulieren. So befand sich bei der in Wangen eingetroffenen Zweitrechnung ein Begleitschreiben, in dem die Betrüger auf geänderte Kontodaten hinwiesen und bei der Bezahlung um entsprechende Beachtung baten. Gutgläubig überwies die Firma den ausstehenden Rechnungsbetrag an das genannte Londoner Geldinstitut. Vor wenigen Tagen wurde festgestellt, dass das überwiesene Geld nicht beim Geschäftspartner, sondern bei Betrügern gelandet ist. Das Polizeirevier Wangen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Betrugsfalles eingeleitet und geht davon aus, dass die Tat von einer professionell agierenden Bande begangen wurde. Weitere Delikte dieser Art sind in der Region bisher noch nicht zur Anzeige gelangt.

(Ebersbach-Musbach) Linksabbiegerin übersieht Motorrad

Bei einem Verkehrsunfall auf der L285 zwischen Aulendorf und Musbach ist am Mittwochabend ein 42-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr mit seiner BMW kurz nach 20 Uhr auf der Landstraße in Richtung Aulendorf, als ein entgegenkommender Peugeot vor ihm nach links in den Verbindungsweg zum Hofgut Wannenberg abbog. Die 22-jährige Peugeotfahrerin hatte das Motorrad nicht gesehen, weil sie von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Die 21-jährige Beifahrerin im Peugeot erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Auto und Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 26.000 Euro.

(Bad Wurzach) Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf dem Verbindungsweg zwischen Wolfartsweiler und Oberschwarzach hat sich am Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 58-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike gegen 14.10 Uhr in Richtung Wolfartsweiler. Auf Höhe des Waldgebiets Hohbühl kam ihm ein Geländewagen entgegen, dessen Fahrer nach links in den Wald abbog. Beim Abbiegen übersah der 55-jährige Autofahrer das Fahrrad und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde von dem Auto förmlich aufgeladen und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 2500 Euro.

(Kißlegg) Frau fährt gegen Mauer

Am Mittwochmittag ist in der Hilpertshofer Steige eine 56-jährige Autofahrerin gegen eine Steinmauer gefahren.

Kurz vor 12 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Opel Corsa auf der Kreisstraße in Richtung Kißlegg. Auf Höhe der Hilpertshofer Steige kam sie ins Schleudern, dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen die Steinmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

(Isny im Allgäu) Mitsubishi beschädigt - Polizei sucht Zeugen für Fahrerflucht

Am Dienstag ist auf dem Parkplatz gegenüber der Post im Göckelmannweg ein Mitsubishi bei einem Parkmanöver beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen 13.40 Uhr und 15.45 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro. Die den Unfall verursachende Person machte sich aus dem Staub. Wegen der Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich zu melden (Telefon 07561 3337).

(Leutkirch im Allgäu) Sattelzug streift Auto

Am Mittwochabend hat ein vorbeifahrender Sattelzug bei der JET-Tankstelle einen parkenden Volvo gestreift. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

(Ravensburg) Auffahrunfall

An der Einmündung der Robert-Bosch-Straße in die Jahnstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 14.45 Uhr bog eine Audi-Fahrerin von der Robert-Bosch-Straße nach rechts in die Jahnstraße ab. Beim Abbiegen erkannte die 45-Jährige ein herannahendes Fahrrad. Weil sie nicht sicher war, ob der Radfahrer an der Fußgängerampel auch anhält, bremste sie ab. Der hinter ihr ebenfalls zum Rechtsabbiegen beschleunigende BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Amtzell) Sonne blendet - Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

An der Abzweigung der K8003 von der B32 in Geiselharz hat ein links abbiegender Autofahrer am Mittwochnachmittag wegen der blendenden Sonne den Gegenverkehr nicht gesehen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer leicht.

Gegen 17.20 Uhr fuhr die spätere Unfallverursacherin auf der B32 in Richtung Ravensburg. In Geiselharz ordnete sie sich zum Linksabbiegen in die Schomburger Straße (K8003) ein. Beim Abbiegen übersah sie wegen der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Dacia und stieß mit ihm zusammen. Die 63-Jährige und der Fahrer des Dacia verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 30.000 Euro. Zwei Abschleppunternehmen kümmerten sich um die Bergung der nicht mehr fahrbereiten PKW. Die B32 musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

