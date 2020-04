Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Sigmaringen) Drogensüchtiger Autofahrer gefährdet Fußgänger - Führerschein beschlagnahmt

Am Dienstagabend ist ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in der Bussenstraße rasant auf einen Mann zugefahren, der sich ihm in den Weg stellte, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Nur ein Sprung zur Seite verhinderte Schlimmeres. Dieses Szenario hatte eine Vorgeschichte, die sich, den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, so abspielte:

Am Montagabend betrat ein maskierter Mann plötzlich und unerwartet durch die offenstehende Balkontür eine Erdgeschosswohnung in einem Haus am Ende der Bussenstraße. Ein alleine anwesender Bewohner wurde aufmerksam und versuchte, die Tür zu schließen. Der Eindringling packte den Jugendlichen "am Kragen" und flüchtete über den Balkon wieder ins Freie. Bei dem Angriff wurde der 14-Jährige leicht verletzt. Wegen dieses Vorkommnisses organisierte die Familie tags darauf einen Wachdienst. Zwei männliche Verwandte des Jugendlichen bezogen Posten in der Bussenstraße und sahen gegen 21.10 Uhr eine männliche Person aus dem betreffenden Haus rennen. In der Annahme, es sei der Eindringling vom Vortag, eilten die beiden Wächter dem Mann hinterher und versuchten, ihn aufzuhalten. Das ging beinahe schief. Dem Verdächtigten gelang es, trotz seiner Verfolger mit dem Auto wegzufahren. Einer der beiden Wachmänner stellte sich dem Pkw in den Weg. Davon wenig beeindruckt drückte der Fahrer auf das Gaspedal. Nur ein Sprung zur Seite verhinderte Schlimmeres. Daraufhin nahm der so Gefährdete mit seinem Auto die Verfolgung auf und stellte den Flüchtigen in der Achbergstraße. Die Polizei wurde informiert. Eine Streife fuhr an und stellte bei der Kontrolle des festgehaltenen Autofahrers Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum fest. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus. Außerdem war der Mann kein Unbekannter. Denn bereits im Februar fiel der 21-Jährige auf, weil er mit seinem BMW in der Sigmaringer Innenstadt auf einen Fußgänger zusteuerte und erst unmittelbar vor dem Mann scharf abbremste. Damals wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn ermittelt. Weil der BMW-Fahrer am Mittwochabend nun scheinbar wieder rücksichtslos auf einen Menschen zuraste, nahmen ihm die Ermittler jetzt den Führerschein ab. Die entsprechenden Anzeigen werden nach Abschluss der Ermittlungen folgen.

(Sigmaringen) Fassadenbrand in der Mühlbergstraße

Heiße Asche einer Shisha hat am Mittwochnachmittag in der Mühlbergstraße einen Fassadenbrand verursacht.

Gegen 14.50 Uhr bemerkten Passanten auf dem Balkon eines Wohnhauses eine Rauchentwicklung und meldeten einen Brand. Da beide Angehörige der Feuerwehr sind, gingen sie nach der Alarmierung sofort in das Gebäude, warnten die anwesenden Bewohner und sorgten dafür, dass alle das Haus verlassen. Wie festgestellt wurde, hatte ein Bewohner den Aschebehälter seiner Shisha auf den Balkon gestellt. Neben dem Behälter stand Müll, den die heiße Asche entzündete. Das Feuer griff auf die Fassade über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

(Gammertingen) Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Eichertstraße in die Reutlinger Straße sind am Dienstagmittag zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 80-jähriger Rentner mit seinem Peugeot auf der Eichertstraße in Richtung Reutlinger Straße. Beim Einfahren in die Reutlinger Straße missachtete er die Vorfahrt eines herannahenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8000 Euro. Der Peugeot des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

(Krauchenwies) Auffahrunfall

An der Einmündung der Bittelschießer Straße in die Hauptstraße sind am Dienstagvormittag ein Transporter und ein PKW aufeinander gefahren.

Gegen 11.25 Uhr fuhren beide Fahrzeuge hintereinander auf der Bittelschießer Straße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung ordneten sich beide Fahrer als Rechtsabbieger ein. Der vorne stehende Citroenfahrer sah nach kurzem Anfahren, dass von links auf der B311 ein Fahrzeug kommt und hielt deswegen wieder an. Der Fahrer des nachfolgenden Transporters, der zusammen mit seinem Vordermann angefahren war, schaute ebenfalls nach links auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Deshalb sah er nicht, dass der Citroenfahrer wieder bremst und fuhr auf. An den beiden Automobilen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

