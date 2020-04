Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Ladendieb erwischt

Bei einer Personenkontrolle ist eine Streife vom Polizeirevier Ravensburg am Dienstagmittag auf einen Ladendieb gestoßen, der bereits Diebesgut verkauft hatte.

Gegen 12.45 Uhr kontrollierten die Beamten in der Innenstadt einen Mann, der einen mit Alu-Folie ausgekleideten Sportbeutel dabei hatte, in dem zwei originalverpackte Parfüme steckten. Bei einer weiteren dort kontrollierten Person fanden die Polizisten ein drittes Duftwasser, das der Kontrollierte gerade bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen für ein paar Euro gekauft hatte. Den bisherigen Feststellungen zufolge dürften die drei Packungen in einem örtlichen Drogeriemarkt geklaut worden sein. Entsprechende Ermittlungen laufen sowohl gegen den tatverdächtigen Dieb als auch dessen "Kunden".

(Ravensburg) Hilferufe werden gehört

Die Hilferufe einer in ihrer Wohnung gestürzten Rentnerin sind in der Nacht zum Mittwoch von Nachbarn gehört worden. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage.

Gegen 2.25 Uhr hörten Nachbarn in der Angerstraße Hilferufe aus einem Haus in unmittelbarer Nähe und informierten per Notruf die Leitstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens. Die Feuerwehr öffnete die Haustür. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 83-jährige Bewohnerin, die gestürzt war und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Die Frau kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

(Ravensburg) Dachstuhlbrand schnell gelöscht

In Untereschach ist am Dienstagabend der Dachstuhl eines Kuhstalls in Brand geraten. Das Feuer wurde so rechtzeitig bemerkt, dass die angerückten 55 Feuerwehrleute die Flammen schnell unter Kontrolle bekamen. So konnte ein größerer Gebäudeschaden vermieden werden. Die im Stall befindlichen Tiere sind alle wohlauf. Brandursache war ein technischer Defekt der Stallbeleuchtung.

(Bad Waldsee) Handgreiflicher Streit endet mit Morddrohung - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Donnerstag (16.4.) sind auf dem Bahnhofsvorplatz zwei Männer aneinandergeraten. Zuerst schlugen sie sich gegenseitig. Der Zwist endete mit einer Morddrohung.

Gegen 12.30 Uhr rempelte ein 22-jähriger Fußgänger auf dem Bahnhofsvorplatz versehentlich eine Frau an. Das nahm, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, der männliche Begleiter der betroffenen Frau zum Anlass, den 22-Jährigen anzugreifen und wegzustoßen. Als der unbekannte Begleiter auf den jungen Mann einschlug, blockte der den Hieb ab und versetzte seinem Kontrahenten eine Kopfnuss. Danach ging der 22-Jährige weiter in Richtung Bahnsteig. Kurz bevor er einen eingetroffenen Zug bestieg, drohte ihm der Unbekannte damit, ihn umzubringen. Der gesuchte Begleiter der Frau ist Osteuropäer, 20-30 Jahre alt, mindestens 190 cm groß, muskulös, unrasiert und hat eine sichtbare Narbe oberhalb des rechten Auges. Sein braunes Haar ist kurz geschoren. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Bedrohung und sucht Zeugen. Wer die Tat gesehen hat oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

(Weingarten) Straßenlaterne verbogen - Zeugen gesucht

Ein unbekanntes Auto ist am Dienstagvormittag in der Maybachstraße vor einem der dortigen Geschäfte gegen eine Straßenlaterne gefahren. Die Laterne wurde umgebogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die verursachende Person hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, weshalb die örtliche Polizei wegen Fahrerflucht ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden (Telefon 0751 803 6666).

