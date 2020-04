Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ehestreitigkeiten

Am Dienstagabend kam es im Ortsteil Meistershofen zu Unstimmigkeiten zwischen Eheleuten, die sich im Verlauf der Auseinandersetzung gegenseitig schlugen. Der Ehemann wurde unter anderem durch einen Schlag mit einem Deko-Elefanten auf den Kopf leicht verletzt. Er lehnte jedoch eine Behandlung im Krankenhaus ab. Nach Rücksprache mit den Betroffenen verblieben beide Personen in der Wohnung. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Langenargen

Auffahrunfall - zwei Personen verletzt

Am Dienstagmorgen hat ein 88-jähriger Autofahrer auf der L 334 auf Höhe des Parkplatzes an der Kabelhängebrücke in Fahrtrichtung Langenargen einen Unfall verursacht. Er fuhr ungebremst auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 60-Jährigen auf und schob den Aixam Crossline rund 50 Meter vor sich her. Die drei Insassen des Aixam blieben unverletzt, während der Unfallverursacher und seine Ehefrau vorsorglich zur Untersuchung von einem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurden. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die L 334 für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Eriskirch-Schlatt

Einbruch

Wie am Montag bekannt wurde, sind unbekannte Täter von vergangenen Donnerstagabend bis Freitagmorgen in ein Firmengebäude in der Straße "Im Lehen" eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Elektronikgeräte und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Tettnang-Rattenweiler

Geburtstags-Party endet abrupt

Mutmaßlich 10 - 15 Personen haben am Mittwochmorgen auf der Burgruine Alt-Summerau eine Geburtstagsparty gefeiert. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie zunächst nur eine Vielzahl alkoholischer Getränke und Musikboxen fest. Während der Absuche der Örtlichkeit konnten drei alkoholisierte Jugendliche aufgegriffen und die Hintergründe der Veranstaltung sowie die Identität der fehlenden Partygäste geklärt werden. Die Betroffenen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem leiteten die Beamten Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Schatzberg" verursacht. Als sie vorwärts mit ihrem Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle einparken wollte, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, überfuhr den Gehweg und kam an einem Stahlgeländer zum Stehen. Die Verursacherin blieb unverletzt.

Überlingen

Radfahrer leicht verletzt

Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 14.45 Uhr am Kreisverkehr Hochbildstraße / Hägerstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Einfahren in den Kreisel übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der 56-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell