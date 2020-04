PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

(Ravensburg) Einbruch in der Wilhelm-Brielmayer-Straße

Unbekannte Täter sind über das Wochenende gewaltsam in eine Firma im Gewerbegebiet Erlen eingedrungen. Sie verursachten Sachschaden.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen zertrümmerten die Einbrecher mit einem Stein eine Scheibe und entriegelten danach das Fenster. Zuvor hatten sie bereits erfolglos versucht, ein anderes Fenster aufzuhebeln. Nachdem sie in das Firmengebäude eingestiegen waren, brachen sie mehrere abgeschlossene Schränke auf. In den offenen Schränken suchten die Eindringlinge nach Diebesgut. Sie warfen auch einen Blick in die Schubladen der Schreibtische. Am Ende blieben die Taschen der Diebe leer. Sie kletterten ohne Beute wieder nach draußen, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

(Ravensburg) Mopedfahrer fährt Schlangenlinien - Verkehrsinsel bremst

Ein in Schlangenlinien fahrender Mann ist am Montagnachmittag in der Jahnstraße von einer Verkehrsinsel jäh gestoppt worden. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der 19-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr "aus Spaß an der Freude" in Schlangenlinien auf der Jahnstraße stadtauswärts. Dabei prallte er mit dem Vorderrad versehentlich gegen die Verkehrsinsel und streifte ein Verkehrsschild. In der Folge stürzte er und verletzte sich leicht. Am Moped entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Weitere 500 Euro wird der Ersatz des beschädigten Verkehrszeichens kosten.

(Ravensburg) Auto fährt auf Pflug - Totalschaden

Beim Auffahren auf einen angehängten Pflug ist am betroffenen PKW am Montagnachmittag im Ravensburger Stadtteil Obereschach Totalschaden entstanden.

Kurz vor 16 Uhr musste ein Traktor an der Kreuzung Gornhofener Straße/B467 verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Audis war kurz unaufmerksam, erkannte den anhaltenden Schlepper zu spät und fuhr gegen den angebauten Pflug. Die Beschädigungen an dem Audi waren so heftig, dass die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht. Verletzt wurde niemand.

(Weingarten) Blutender Täter flüchtet

Am Montagnachmittag hat ein 30-jähriger Mann in der Wolfegger Straße eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei erhebliche Schnittwunden zugezogen. Trotz des großen Blutverlustes lief der Mann weg, obwohl der Rettungsdienst bereits vor Ort war. Eine Streife vom Polizeirevier Weingarten fand den Verletzten am Treppenaufgang zum Parkplatz Malerstraße. Der Rettungsdienst übernahm dann dort die Versorgung des 30-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung wird folgen.

(Weingarten) Parkscheinautomat angefahren - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ist in der Kirchstraße ein Parkautomat angefahren und beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein LKW oder ein Pritschenwagen beim Rückwärtsfahren gegen den Automaten geprallt ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die den Schaden verursachende Person hat den Unfall nicht gemeldet. Deswegen ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Eberbach-Musbach) Brand am Riedbach - Polizei sucht Zeugen

Im Riedwiesengraben ist am vergangenen Sonntag eine Fläche am Bachufer in Brand geraten. Die Feuerwehr musste löschen. Die Polizei vermutet eine fahrlässige Brandstiftung.

Am Brandort lagen Reste einer verkohlten Holztür samt Türgriff. Vermutlich wurde die andernorts verbrannte Tür am Bachlauf entsorgt. Der starke Wind entfachte noch vorhandene Glut zu einem Feuer, durch das einige Quadratmeter der Uferfläche abbrannten. Die Feuerwehr, mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt, löschte die Flammen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht deswegen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Leutkirch im Allgäu) 18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Eine Streife vom Polizeirevier Leutkirch hat am Montagabend in der Wurzacher Straße einen jungen Autofahrer kontrolliert, der Drogen konsumiert hatte. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten im Auto des 18-Jährigen eine geringe Menge Marihuana, die er im Handschuh seines Eiskratzers versteckt hielt. Der Fahranfänger wird wegen des Verkehrsdelikts und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelrecht angezeigt.

(Leutkirch im Allgäu) Autofahrer übersieht Fahrradgespann

Bei der Kollision eines Personenkraftwagens mit einem Fahrradgespann ist am Montagnachmittag in der Memminger Straße die 44-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden.

Der Unfallverursacher fuhr kurz nach 15 Uhr vom Gelände einer Tankstelle auf die Memminger Straße. Dabei übersah er ein Fahrrad mit Anhänger. Im Anhänger saß die 3-jährige Tochter der Radfahrerin. Die 44-Jährige wollte nach links in den Kunstmühleweg abbiegen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Ihre Tochter blieb unverletzt. Ein Rettungsteam brachte die Frau zum Arzt, wo sie behandelt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

