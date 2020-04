Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Pfullendorf) Jugendliche kiffen

Am Montagnachmittag wurden dem Polizeiposten Pfullendorf mehrere grölende Jugendliche gemeldet, die sich auf der Treppe zwischen Kellerweg und Schulstraße möglicherweise betrinken. Zwei Streifen rückten aus und sahen vier flüchtende Personen, die kurz darauf im Bereich Ochsensteige angehalten und kontrolliert werden konnten. Einer aus dem Quartett, 19 Jahre alt, hatte eine geringe Menge Marihuana in der Tasche. Zuvor hatte ein Mitglied der Gruppe bereits einen angerauchten Joint weggeschmissen. Die Polizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

(Mengen) Einbrecher knacken Tresor

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Bussenstraße haben die Täter einen Tresor aufgebrochen und das darin aufbewahrte Bargeld gestohlen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend wuchteten die Diebe ein Fenster auf und stiegen ein. Nach dem Aufhebeln einer Holztür standen die Eindringlinge im Treppenhaus, von wo aus sie ins erste Obergeschoss gingen. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten das Büro, wo sie in einer Kasse Bargeld fanden. In einem anderen Raum stießen die Einbrecher bei ihrer Suche nach Beute auf einen kleinen Wandtresor. Diesen Tresor hebelten sie auf. Das darin aufbwewahrte Bargeld steckten die Täter ebenfalls ein. Danach verließen sie den Tatort wieder. Es entstand Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe.

(Bad Saulgau) Farbsprüher an der Willi-Burth-Schule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hat ein unbekannter Täter wiederholt das Kürzel "TB1" auf die Fassaden der Willi-Burth-Schule und der benachbarten Turnhalle gesprüht. Die Farbe lässt sich nicht so einfach entfernen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07581 482 0).

(Bergatreute) Altholz verbrannt: Funkenflug gefährdet landwirtschaftliche Gebäude

Dem schnellen Eintreffen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das Verbrennen von Altholz auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Engetweiler am Montagmorgen nicht zu einem größeren Schaden geführt hat.

Ein Mann verbrannte im nicht mehr genutzten Fahrsilo auf seinem Bauernhof altes, trockenes Holz. Der starke Wind verursachte einen gefährlichen Funkenflug in Richtung Maschinenschuppen und Hühnerstall. Beide Gebäude drohten in Brand zu geraten. Die Versuche des 80-Jährigen, wieder Herr über das Feuer zu werden, scheiterten, weshalb er sofort die Feuerwehr alarmierte. Die rückte mit zwei Löschzügen aus und machte dem Feuer den Garaus, bevor Schlimmeres passieren konnte. Trotz des raschen Eingreifens der Floriansjünger waren die Fassaden von Maschinenschuppen und Hühnerstall bereits oberflächlich beschädigt. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Verursacher eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell