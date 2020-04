PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Alkoholisierter Fahrraddieb

Ein 33-Jähriger hat am Dienstagmorgen in der Eugenstraße beobachtet, wie ein 24-Jähriger sein Rad entwendete. Nachdem der Geschädigte sein Mobiltelefon in die Hand nahm, entledigte sich der Dieb des Fahrrades und fuhr mit einem anderen Rad weiter. Der mutmaßliche Täter konnte während einer Fahndung in der Albert-Schweizer-Straße auf einem Spielplatz angetroffen und kontrolliert werden. Da der 24-Jährige augenscheinlich stark alkoholisiert war und Sekt konsumierte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses von 1,8 Promille und des Konsums von Alkohol wurde in einer Klinik die Entnahme von zwei Blutproben veranlasst. Auf dem Weg in die Klinik beleidigte er die eingesetzten Beamten mit Kraftausdrücken, weshalb er wegen Diebstahls, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr angezeigt wird.

Friedrichshafen

Alkoholisiert Frau und Tochter geschlagen

Von Zeugen wurde am Montagabend mitgeteilt, dass es im Stadtteil Wiggenhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen Familienmitgliedern kam. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 47-Jähriger seine Frau und seine Tochter geschlagen hatte. Die Ehefrau wurde mit Schmerzen im Brustbereich von einem verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Da der Ehemann einem erteilten Platzverweis nicht nachkam und sich beim erneuten Betreten des Gebäudes verletzte, weil er eine Glasscheibe eintrat, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab ein Ergebnis von 1,28 Promille.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - junge Frau leicht verletzt

Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in der Donaustraße mit einer Kraftradfahrerin kollidiert. Beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah er die 18-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Die Heranwachsende wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Friedrichshafen

Sonnenschirm versus Streifenfahrzeug

Am Sonntagnachmittag hat sich in der Seestraße ein Sonnenschirm nach einer Böe aus der Verankerung gelöst und sich selbstständig gemacht. Nach einem unkontrollierten Flug landete er mitten auf dem Dach eines Streifenwagens. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Überlingen

18-Jährige übersieht einzelnen Baum

Am Montagabend ist eine Autofahrerin beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Rengoldshauser Straße mit einem Baum kollidiert. Die Verursacherin bleib unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Überlingen

Unfallflucht

Ein 85-Jähriger hat am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters das Fahrzeug eines 44-Jährigen angefahren und sich anschließend, obwohl er vom Geschädigten angesprochen wurde, von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verursacher konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Markdorf

Arbeitsunfall

Ein 22-Jähriger ist am Montagnachmittag in der Schillerstraße auf einer Baustelle von einem Dach gestürzt. Als der Kranführer eine Sparre anlieferte, wurde diese von einer Böe erfasst und stieß den 22-Jährigen, der sich mit einem weiteren Arbeiter unterhielt, von der Pfette. Der junge Mann der zum Unfallzeitpunkt ungesichert auf dem Dach stand und keinen Helm trug stürzte rund vier Meter in die Tiefe und schlug auf einem Betonboden auf. Er wurde an Armen und Beinen verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

