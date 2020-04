Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Schlosspark beim Schloss Montfort. Aus bislang nicht geklärten Gründen war ein 56-jähriger Mann mit einem Bekannten zunächst verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf des Streits traktierte der Tatverdächtige den deutlich alkoholisierten 56-Jährigen entweder mit der Faust oder mit einem Fußtritt und fügte dem Geschädigten dadurch eine leichte Verletzung im Kopfbereich zu. Außerdem bedrohte der Aggressor den Mann mit Worten. Zeugen gelang es, die Personen zu trennen, der zunächst unbekannte Tatverdächtige verließ die Örtlichkeit vor Eintreffen der verständigten Polizei. Er konnte zwischenzeitlich als ein 59-Jähriger identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Meckenbeuren

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Ohne den notwendigen Versicherungsschutz war ein 24-jähriger Mann am Sonntagabend mit seinem E-Scooter in Meckenbeuren-Lochbrücke unterwegs. Der Elektroroller war einer Polizeistreife aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen an dem Gefährt angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass der Mann den E-Scooter erst am Vortag gekauft hatte und sich offenbar nicht bewusst war, eine Versicherung zu benötigen. Der Mann gelangt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Tettnang

Dreijähriger ausgebüxt

Offensichtlich abenteuerlustig war ein dreijähriger Junge, der am Sonntagabend von seinen Eltern unbemerkt aus der heimischen Wohnung im Schäferhof ausbüxte und auf Entdeckungsreise ging. Das Kind wurde von Spaziergängern im nahegelegenen Waldgebiet ohne Begleitung umherirrend entdeckt. Die Zeugen führten das Kind aus dem Wald und hielten eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung an. Gemeinsam und unter Hinzuziehung weiterer Polizeifahrzeuge machte man sich auf die Suche nach den Eltern, nachdem der Sprössling selbst keine Angaben zu seiner Herkunft machen konnte. Nach kurzer Zeit kam der Vater des Dreijährigen hinzu, der sich seinerseits auf die Suche nach dem Filius gemacht hatte, nachdem er dessen Verschwinden bemerkt hatte. Er gab an, dass das Kind wohl einen unbeobachteten Moment zur Flucht genutzt habe. Der Dreijährige konnte wohlbehalten an den Vater übergeben werden.

Oberteuringen-Hefigkofen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 31-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 11.45 Uhr auf der L 204 zwischen Hefigkofen und Urnau. Der 50-jährige Fahrer eines Lkw setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw an und übersah hierbei vermutlich die von hinten herannahende Motorradfahrerin, die ihrerseits gerade im Begriff war, den Lkw zu überholen. Um eine Kollision mit dem Lastwagen zu vermeiden, wich die 31-Jährige nach links in die Grünfläche aus. Hier konnte sie sich zunächst noch kurz auf ihrer Maschine halten, verlor dann aber die Kontrolle über ihr Motorrad und überschlug sich. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Frickingen

Mutmaßlich in fahruntüchtigem Zustand Unfall verursacht

Vermutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand ein 19-jähriger Heranwachsender, der am späten Sonntagabend in der Altheimer Straße in Frickingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Mann war mit seinem Pkw aus Richtung Altheim kommend in Richtung Frickingen unterwegs und verlor kurz nach der Verkehrsinsel am Ortseingang Frickingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über die Straße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein frisch angelegtes Steinbeet. Kurz danach kam er zum Stillstand. An dem Beet entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, der Schaden am Pkw wird etwa doppelt so hoch geschätzt. Einem aufmerksamen Zeugen gegenüber gab der 19-Jährige zunächst seinen Personalausweis heraus und teilte mit, dass er keine Polizei wolle, sondern sich um den Schaden selbst kümmern werde. Er entfernte sich schließlich mit seinem beschädigten Pkw und zwei platten Reifen von der Unfallstelle. Da dem Zeugen das Verhalten merkwürdig vorkam, verständigte dieser dennoch die Polizei. Wie sich herausstellte, war die Adresse auf dem Ausweis nicht mehr aktuell, dennoch gelang es den Beamten, die unweit der Unfallstelle befindliche neue Wohnanschrift zu ermitteln und den 19-Jährigen wenig später dort anzutreffen. Hierbei zeigte der Fahrer leichte Anzeichen von Alkohol- und zusätzlich auch von Betäubungsmittelbeeinflussung. Während ein Atemalkoholtest etwa 0,7 Promille anzeigte, lehnte der junge Mann einen Urintest zur Prüfung eines möglichen Drogenkonsums ab. Er musste sich daraufhin im Krankenhaus Blut abnehmen lassen, dessen Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Seinen Führerschein musste der 19-Jährige ebenfalls abgeben, gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Heiligenberg-Steigen

Kleiner Flächenbrand

Vermutlich aufgrund der anhaltenden Trockenheit in Verbindung mit auffrischendem Wind kam es in der Nacht zum heutigen Montag gegen kurz vor Mitternacht im Bereich der Hofstätter Mühle zu einem kleinen Flächenbrand. Das Feuer konnte durch die Anwohner mit eigenen Mitteln schnell gelöscht werden, hier wurde auch eine Nachbewässerung sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Abklärung vor Ort wurde kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der sich aufgrund eines anderweitigen Einsatzes im Bodenseekreis in der Nähe befand und der aus der Luft nach möglichen Glutnestern überprüfte.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auf der L 201 zwischen Unteruhldingen und Meersburg. Der 59-jährige Lenker eines Toyota befuhr die Strecke in Richtung Meersburg und wollte nach links in eine kleine Einfahrt einbiegen, um zu wenden. Im gleichen Moment setzte ein nachfolgender 45-jähriger Seat-Fahrer zum Überholen des Toyota an, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Anpralls verkeilten sich die beiden Pkw ineinander und mussten vom Abschleppdienst mit entsprechendem Aufwand auseinandergezogen werden. Für die Dauer der Bergung wurde die L 201 voll gesperrt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

