Landkreis Ravensburg - Schwerpunktkontrollen Zweiradfahrer

Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Zweiräder hat die Verkehrspolizei am Samstagnachmittag durchgeführt. Es wurden etwa 65 Krafträder angehalten und insbesondere auf Fahrzeugtechnik hin überprüft. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Diese führten in 3 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Weiterhin wurden Bereifung und Beleuchtung von Krädern beanstandet.

Wangen - Sachbeschädigungen an Geschwindigkeitsmessanlagen

Mehrere Blitzer hat ein Tatverdächtiger in der Nacht von Samstag auf Sonntag mittels einer Axt beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Tatverdächtige trat in der Vergangenheit bereits mit einer vergleichbaren Tat in Erscheinung. Zur Höhe des Sachschadens können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.

Leutkirch -Diebstahl von Leergutkisten

Aus der Lagerhalle einer Brauerei am Hopfengarten haben unbekannte Täter mehrere Kisten Leergut entwendet. Die Kisten wurden zumindest teilweise in einem Gebüsch nahe des Tatorts aufgefunden. Offensichtlich wurden diese dort zur späteren Abholung deponiert. Wie die Täter den Zaun zum Gelände überwunden haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 erbeten.

