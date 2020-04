Polizeipräsidium Ravensburg

Eriskirch - Brandstiftung

Ca. 1500 m² Ried haben zwei Tatverdächtige den ersten Ermittlungen zu Folge am Samstag gegen 19:30 Uhr in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war mit 60 Mann vor Ort und hatte den Brand relativ schnell unter Kontrolle. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen zwei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahre mit dunkler und langärmliger Bekleidung vermutlich vorsätzlich das Feuer verursacht haben. Aufgrund der Nähe zur Bahnstrecke wurde diese von 19:05 Uhr bis 22:05 Uhr gesperrt.

Salem - Sachbeschädigung

Ein aktuell noch unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitag 19:00 Uhr und Samstag 14:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Salem einen BMW verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Eriskirch - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einer Verkehrskontrolle entzogen hat sich der Fahrer eines grauen Renault Twingos ohne Kennzeichen am Samstag gegen 16:50 Uhr. Er nutzte hierzu eine für den Streifenwagen nicht passierbare Unterführung unter der B31 in Richtung Tettnanger Wald. Wenig später konnte der Twingo dann jedoch verunfallt durch die Streifenwagenbesatzung festgestellt werden und die beiden flüchtigen Insassen im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Beide Insassen geben an lediglich Beifahrer gewesen zu sein.

