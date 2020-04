Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landreis Sigmaringen (ots)

Mengen - Unfallflucht

Unfallflucht hat ein aktuell noch unbekannter Tatverdächtiger am vergangenen Samstag zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eisenbahnstraße in Mengen begangen. Hierbei wurde der PKW des Geschädigten vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 erbeten.

Pfullendorf- Einbruch in Gaststätte

Mehrere Flaschen Alkoholika hat ein Einbrecher im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag in einer aktuell geschlossenen Gaststätte im Tiefental in Pfullendorf erbeutet. Der noch unbekannte Täter hebelte hierbei ein Fenster auf und drang in den Verkaufsraum ein. Dort entnahm er 9 Flaschen diverser Alkoholika im Wert von ca. 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Tat werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 erbeten.

