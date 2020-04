Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 17/18.04.20, Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Markdorf

Angetrunkener wirft mit Bierflaschen

Ein 24jähriger warf am Freitag gegen 20.40 Uhr in der Hauptstraße in Markdorf mit Flaschen um sich. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Alkoholisierte in Gewahrsam genommen, dagegen wehrte er sich körperlich und beleidigte die Polizisten. Schaden war durch die Flaschenwürfe nicht entstanden. Der uneinsichtige Mann wird nun wegen Widerstandshandlung und Beleidigung angezeigt.

Meersburg

Betrunkene fährt Auto an

Eine offensichtlich stark alkoholisierte 61jährige Fahrerin eines Pkw Renault hat am Freitag in den frühen Abendstunden einen Volvo im Lehrenweg in Meersburg angefahren. Sie streifte den Volvo beim Einparken. Als die Verursacherin ausstieg, stürzte sie auf die Straße und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen veranlassten bei der Frau 2 Blutproben und beschlagnahmten ihren Führerschein.

