PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 17/18.04.20 Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Autofahrer bekommt gesundheitliche Probleme

Der 83 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf kam am Freitag um 14:00 Uhr, mutmaßlich infolge gesundheitlicher Beschwerden von der Fahrbahn ab und fuhr über ein Verkehrszeichen, welches in der Otterswanger Straße auf einer Verkehrsinsel stand. Der Fahrer setzte nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt streckenweise auf der Gegenfahrbahn fort. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde der Pkw-Lenker von anderen Verkehrsteilnehmern in der Straße Theuerbach angesprochen. In der Überlinger Straße wurde er von der Polizei schließlich gestoppt und der Rettungsdienst wurde verständigt. Der Kraftfahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, insbesondere Personen, welche von dem Autofahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfullendorf (07552-20160) zu melden.

Bad Saulgau

Hitler-Gruß hat Folgen

Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ist die Quittung für einen 27jährigen Angetrunkenen, der am Freitag gegen 22.25 Uhr im Stadtgebiet von Bad Saulgau den Hitler-Gruß zeigte und dabei Nazi-Parolen rief. Der Uneinsichtige musste sogar kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden.

