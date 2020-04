PP Ravensburg: Pressemitteilung 17/18.04.20, Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Weingarten

Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Der Versuch eines 21jährigen Mercedesfahrers am Freitagabend gegen 21.15 Uhr vor der Polizei zu flüchten, endete damit, dass er einen Unfall verursachte und dann selbst gegen einen Baum fuhr. Eine zivile Polizeistreife wollte den Mercedes auf der B 30 bei Weingarten kontrollieren. Der Fahrer missachtete aber sämtliche Anhaltezeichen, schaltete zeitweise die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus und flüchtete durch das Stadtgebiet von Weingarten. Hierbei wurden mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Von der Polizei quer gestellte Streifenwagen umfuhr der 21jährige. In der Scherzachstr. fuhr er entgegen der Fahrtrichtung und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, konnte aber die Flucht fortsetzen. Diese endete schließlich in der Reutebühlstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum fuhr. Aufgeben wollte er trotzdem nicht und setzte die Flucht zu Fuß fort. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Der Grund der Flucht wurde den Polizisten schnell klar. Der Mann stand unter Drogeneinwirkung, hatte keinen Führerschein und in seinem Fahrzeug wurden Betäubungsmittel aufgefunden. An seinem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro, an dem in der Scherzachstr. gerammten Pkw ein Schaden von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, bzw. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Autobahnpolizeirevier Kißlegg unter der Tel.-Nr. 07563-90990 melden.

Aichstetten

Mit über zwei Promille durchgedreht

2,38 Promille ergab der Alcotest eines 43jährigen gambischen Asylbewerbers, der am Freitag gegen 19.00 Uhr in der Asylbewerberunterkunft "Am Tennisplatz" randalierte. Er kam mit anderen Asylbewerbern in Streit und fuchtelte vor diesen mit einem Messer herum. Beim Eintreffen der Beamten vom Polizeirevier Leutkirch hatte sich der Mann schon in seine Räumlichkeiten zurückgezogen. Hier wurde festgestellt, dass er zwischenzeitlich einen Teil, der ihm nicht gehörenden Einrichtung beschädigt hatte. Außerdem wurden geringe Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Wangen

Senior fährt Schlangenlinien

Der 85jährige Fahrer eines Citroen C3 fuhr am Freitag gegen 19.35 auf der BAB 96 in Ri. Lindau. Auf Höhe Wangen fuhr er dermaßen unsicher und in Schlangenlinien, dass Hinterherfahrende die Polizei verständigten. Bei der Abfahrt von der BAB an der AS Wangen kommt er von der Fahrbahn ab und beschädigt sich die Felge.

Zeugen bzw. Personen, die gefährdet wurden, sollen sich beim Autobahnpolizeirevier Kißlegg (07563-90990) melden.

Ravensburg

Betrunkener fährt gegen Baum

Deutlich zu tief ins Glas geschaut, hatte der 30jährige Fahrer eines SMART am Freitag gegen 19.15 Uhr in der Schmalegger Str. in Ravensburg. Dies war vermutlich auch der Grund, warum er bei Rotlicht der dortigen Ampel und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Meersburger Straße einfuhr. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Hierbei verletzte er sich zudem noch leicht. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein Pkw wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, in Verbindung zu setzen.

