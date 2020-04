PP Ravensburg: Pressemitteilungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

(Veringenstadt) Motorradfahrer durch Sturz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Bergweg hat sich der allein beteiligte Motorradfahrer am Donnerstag gegen 16.05 Uhr mehrere Verletzungen zugezogen.

Infolge eines Bedienungsfehlers beschleunigte der 65-Jährige sein Motorrad stark und steuerte auf einen linksseitigen Abhang zu. Der Mann erkannte die Gefahr, riss seine BMW nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Garage. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

(Sigmaringen) Betrunkener in Gewahrsam genommen

Zu Fuß und mit rund zwei Promille hat sich ein 18-Jähriger am Freitag gegen 1 Uhr auf den Weg nach Hause gemacht. Er hatte sich zuvor mit Freunden zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Gelände der Bertha-Benz-Schule getroffen und vermutlich in diesem Zusammenhang auch gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Auf Höhe der Freiwilligen Feuerwehr forderte der zu viel genossene Alkohol seinen Tribut. Der junge Mann stürzte auf den Gehweg und musste sich dort mehrfach übergeben. Ein Zeuge und eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife kümmerten sich um den am Boden Liegenden und verständigten einen Rettungswagen. Da kein medizinscher Notfall vorlag, der 18-Jährige wegen seines Trunkenheitsgrades aber auch nicht sich selbst überlassen werden konnte, nahmen ihn die Beamten kurzerhand in Gewahrsam und brachten ihn zu seinen Eltern.

(Sigmaringen-Jungnau) Fahrt unter Drogeneinwirkung

Nicht alkoholisiert, dafür unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, nahm ein 20-Jähriger am Freitagmorgen gegen 2 Uhr auf der B 32, Fahrtrichtung Jungnau, am Straßenverkehr teil. Aufgrund festgestellter Beweisanzeichen führten die Beamten mit dem Autofahrer einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Die Polizisten veranlassten deshalb die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Der junge Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Er wird wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt.

(Gammertingen) Auffahrunfall

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat eine 59-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 19.10 Uhr an der Einmündung der L 275 in die B 32 / B 313 verursacht. Die auf der Landesstraße fahrende Frau übersah einen an der Einmündung vor ihr stehenden Peugeot und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Peugeot leicht verletzt.

(Bad Saulgau) Mit Drogen am Steuer

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag trotz vorangegangenen Drogenkonsums mit dem Auto gefahren.

Der junge Mann wurde gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Kontrolle unterzogen. Während der Überprüfung ergab sich aufgrund verschiedener Anzeichen der Verdacht, dass der 20-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hat. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlassten. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine entsprechende Anzeige wird folgen.

(Pfullendorf) Straßenverkehrsgefährdung- Zeugen gesucht

Eine alkoholisierte Hyundai-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr an der Einmündung Überlinger Straße/ Otterswanger Straße beinahe einen Unfall verursacht. Die in Schlangenlinien fahrende 71-Jährige fiel einer Zeugin im Bereich der Überlinger Straße auf. An der Einmündung zur Otterswanger Straße fuhr die Frau unbeirrt und ohne die Vorfahrt zu beachten weiter. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß mit dem Hyundai nur noch durch eine Vollbremsung verhindern. Bei einer im Anschluss durchgeführten Kontrolle an der Wohnanschrift der Verkehrssünderin konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest war nicht möglich, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlassten. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Der noch unbekannte, gefährdete Verkehrsteilnehmer und andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf (07552 2016-0) oder an das Polizeirevier Bad Saulgau (07581 482 0) zu wenden.

(Pfullendorf) Reifensätze und Alufelgen entwendet - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr auf dem Gelände eines Autohändlers in der Straße "Theuerbach" mehrere Reifensätze gestohlen. Bei den in einem abgeschlossenen Container aufbewahrten Reifen handelt es sich um insgesamt zwei Sätze Winterreifen, acht Sommerreifen und vier Kompletträder mit Alufelgen eines Ford Mondeo. Der Container wurde von den Einbrechern gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf (Telefon 07552 2016 0) zu wenden.

(Wald-Hippetsweiler) Diebe klauen Autoräder - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, die montierten Räder eines in der Pfullendorfer Straße abgestellten Autos entwendet. Der auf einem privaten Grundstück geparkte Renault wurde auf Pflastersteine aufgebockt und dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Pfullendorfer Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an der Polizeiposten Pfullendorf zu wenden (Telefon 07552 2016 0).

(Hohentengen- Eichen) Reifen und Felgen gestohlen

Über die Osterfeiertage war ein Gartengrundstück in der Eichener Straße zum wiederholten Mal Ziel von Reifendieben. Zwischen Karfreitag und Ostersonntag entwendeten die Gauner dort drei Sätze Alu-Felgen und vier Reifen, die im Freien gelagert waren. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres waren am selben Tatort Diebe aktiv. Damals kamen zwei Komplettsätze Alu-Felgen und vier Stahlfelgen abhanden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ein Tatzusammenhang wird nicht ausgeschlossen. Die Ermittler vom Polizeirevier Bad Saulgau suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können (Telefon 07581 482 0).

