Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 20 Uhr kam es in der Colsmanstraße an einer roten Ampel zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge der Verursacher sich mit seinem schwarzen Mercedes unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es entstand am VW des Geschädigten ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel: 07541 / 7010) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Scheiben eingeworfen

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmorgen haben Unbekannte in der Schloßstraße an einem Gewächshaus zwei Scheiben eingeworfen. Aus einem Pavillon warfen die Täter Gartenmöbel in den See. Insgesamt entstand durch den Vandalismus ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07541 / 7010 zu melden.

Neukrich

Brand eines Sofas

Am Donnerstagabend ist in der Amselstraße ein Sofa in Brand geraten, als eine ältere Frau mit einem Anzünder das Holz im Ofen anzünden wollte. Der Bewohnerin fiel der Holzanzünder auf den Boden, der anschließend das Sofa entflammte. Einem durch den Rauchmelder alarmierten Familienangehörigen gelang es nicht das Sofa mit einem Wassereimer zu löschen. Ein Anwohner, der den Vorfall bemerkte, alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch war als erster vor Ort und konnte den Brand schließlich mit einem Feuerlöscher löschen. Durch seine Kameraden wurden im Anschluss die Nachlöscharbeiten und Lüftung der Wohnung veranlasst. Die Bewohnerin und ihr Sohn, erlitten durch den Rauch mittelschwere Rauchgasvergiftungen, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden, lediglich das Sofa und ein Schrank wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Markdorf

Brand eines Gewächshauses - Sachschaden 500 Euro

Zu einem brennenden Gewächshaus wurde die Freiwillige Feuerwehr Markdorf am Donnerstagabend in die "Untere Wangerhalde" gerufen. Bei der Inaugenscheinnahme der gelöschten Brandstelle wurde durch die Feuerwehr festgestellt, dass vermutlich die Sonneneinstrahlung auf die in dem Gewächshaus befindlichen Glasbehälter die Kunststofffassade entzündete. Die Feuerwehr war mit einem Dutzend Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Überlingen

Reifen zerstochen

In einer Tiefgarage in der Untere-St.-Leonhard-Straße wurden zwischen Dienstag und Mittwoch durch einen unbekannten Täter der rechte hintere Reifen eines Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Geschädigte wurde durch Zeugen auf den platten Reifen aufmerksam gemacht, in einem Autohaus die mutwillige Beschädigung festgestellt wurde. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattete die Frau beim Polizeirevier Überlingen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 07551 / 804 0) zu melden.

Meersburg

Einbruch

Im Laufe des Donnerstags ist ein unbekannter Täter in der Steigstraße gewaltsam in eine Wohnung eingebrochen. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchte er die gesamte Wohnung. Dem Wohnungsinhaber entstand ein finanzieller Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die am Donnerstag Verdächtiges in der Steigstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Meersburg (Tel. 07532 / 4344 3) zu melden.

Überlingen

Fahrer mit Alkoholbeeinflussung

Ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer war am Donnerstagmorgen in der Abigstraße unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, da an seinem Pkw die Heckstoßstange fehlte. Die Beamten stellten zudem Alkoholgeruch beim Fahrer fest, der anschließend durchgeführte Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,86 Promille. Da sich zudem Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung ergaben, musste der 47-jährige Fahrer musste folglich die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten und durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol und berauschender Mittel.

