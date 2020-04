Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Holzlaster verliert Teile der Ladung

Rund 1000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr auf der B 313 am Pkw eines 23-Jährigen, als der vor ihm fahrende Holzlaster Holzteile und Äste verlor. Vor Ort stritt der Lkw-Fahrer gegenüber dem Geschädigten und einem Zeugen ab, den Schaden verursacht zu haben. Er übergab dem Pkw-Lenker lediglich die Firmendaten und setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den Lkw-Fahrer.

Sigmaringen

Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz

Zu einem Großaufgebot an Rettungskräften kam es am Mittwoch gegen 12.50 Uhr in einer Seniorenwohnanlage in der Bussenstraße. Einer 88-jährigen Bewohnerin war das Essen auf dem Herd angebrannt, wodurch der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Das Zimmer der Dame wurde belüftet.

Sauldorf-Krumbach

Brandstiftung

Unbekannte Täter setzten am Mittwochabend gegen 20 Uhr das Gasflaschenlager einer Firma in der Straße Maienberg in Brand. Durch einen Zeugen wurde das Feuer frühzeitig entdeckt und teilweise abgelöscht. Die hinzugezogene Feuerwehr übernahm den Einsatzort und gab Entwarnung. Die Gasflachen hatten sich noch nicht erhitzt, es entstand nur geringwertiger Sachschaden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571 104-264) zu wenden.

Bad Saulgau

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 66-jährigen Mann, der am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr in der Dr.-Josef-Drescher-Straße einen ihm bekannten 52-Jährigen auflauerte und zunächst in ein Streitgespräch verwickelte. In dessen Verlauf sprühte der Tatverdächtige seinem Gegenüber plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Bad Saulgau

Farbschmierereien an Turnhalle

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachten unbekannte Täter von Dienstag 17.00 Uhr bis Mittwoch 10.00 Uhr an der Fassade der Turnhalle im Wuhrweg. Die Unbekannten besprühten die Wände mit den Zeichen "TB1". Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau (07571 104 685) zu wenden.

Mengen

Abbiegeunfall

Rund 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein 80-jähriger Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 9.15 Uhr an der Einmündung Zwerenweg / L 283. Der aus dem Zwerenweg kommende Mann hielt zunächst an der Stoppstelle an, übersah beim Anfahren allerdings einen auf der L 283 fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 62-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Ein 20-jähriger VW-Fahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 16.55 Uhr sein Fahrzeug auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Aufgrund festgestellter Beweisanzeichen führten die Beamten mit dem Mann einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Hierauf ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Dem Heranwachsenden wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall -zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Rund 23.000 Euro Sachschaden hat ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 19.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Franz-Xaver-Heilig-Straße verursacht. Der Mann übersah beim Abbiegevorgang in die Industriestraße einen entgegenkommenden Mercedes Benz und kollidierte mit diesem beinahe ungebremst. Die Fahrbahn musste wegen austretender Betriebsstoffe für zwei Stunden gesperrt und von der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf gereinigt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Stetten am kalten Markt

Trunkenheitsfahrt

Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr ein 43-jähriger Mann in Stetten am kalten Markt. Dieser war zuvor von einem Zeugen beobachtet worden, wie er beim Einparken erhebliche Schwierigkeiten hatte und schlussendlich sein Auto verkehrsbehindernd stehen ließ. Die hierauf von ihm verständigte Polizei stellte bei dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann 1,3 Promille Atemalkohol fest. Dieser stritt jedoch ab, gefahren zu sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veranlassten die Polizisten die Entnahme zweier Blutproben. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde beschlagnahmt und er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Eric Weinmann / Michael Wahl

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell