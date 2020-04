Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

(Wangen im Allgäu/A 96) Berufskraftfahrer alkoholisiert - Führerschein weg

Am Dienstagabend hat die Polizei einem alkoholisierten Berufskraftfahrer auf der A 96 den Führerschein abgenommen.

Der Sattelzug fiel gegen 19.45 Uhr auf, als er in Schlangenlinien Richtung Lindau fuhr. An der Anschlussstelle Weißensberg verließ er die Autobahn kurz, um gleich darauf in Richtung München weiterzufahren. Auf dem Parkplatz Humbrechts konnte der aus Rumänien kommende Lastwagenfahrer kontrolliert werden. Er hatte getrunken und war mit umgerechnet 0,9 Promille nicht mehr ganz nüchtern. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Verkehrssünder eine Sicherheitsleistung bezahlen und seinen Führerschein abgeben. Die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus. Sein Arbeitgeber schickte einen Ersatzfahrer. Bis zu dessen Eintreffen blieb der Sattelzug stehen.

(Leutkirch im Allgäu) Auto aufgrbrochen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag in der Allmandstraße einen Opel Zafira aufgebrochen. Der Dieb zertrümmerte die Scheibe der hinteren, rechten Tür des Personenkraftwagens. Aus dem Auto entwendete er etwas Bargeld und die Aufbewahrungstasche für ein Navigationsgerät. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

(Ravensburg) Dieb stiehlt Navigationsgeräte

In den vergangenen Tagen hat ein unbekannter Täter in Schmalegg aus zwei unverschlossenen Personenkraftwagen jeweils ein Navigationsgerät gestohlen. Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstag schlug der Gauner zweimal zu. Er durchwühlte beide Fahrzeuge, einen Mercedes und einen Volkswagen, fand bei der Suche die mobilen Navi's und nahm sie mit. Der Wert des Diebesguts wird auf insgesamt zirka 120 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der beiden Diebstähle. Ein Tatverdacht besteht bisher nicht.

(Ravensburg) Autofahrerin überholt Linksabbieger

Am Dienstagnachmittag hat eine Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Oberzell und Ravensburg einen links abbiegenden Traktor überholt. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht.

Die 84-Jährige fuhr gegen 15.10 Uhr hinter dem Traktor in Richtung Ravensburg. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine wollte von der Kreisstraße in Richtung Reutehof abbiegen und blinkte deswegen links. Die Peugeotfahrerin übersah den Fahrtrichtungsanzeiger und setzte zum Überholen an. Als der 67-Jährige mit seinem Schlepper nach links anzog, kam es zur Kollision. Dabei verletzte sich die betagte Frau leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Seniorin und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.

(Ravensburg) Totalschaden und zwei Verletzte nach Vorfahrtsunfall

An der Einmündung der Wilhelm-Gindele-Straße in die L 291 (Ravensburger Straße) sind am Dienstagmorgen beide Beteiligte leicht verletzt worden.

Gegen 6.20 Uhr bog eine 24-jährige Audifahrerin von der Wilhelm-Gindele-Straße nach links in Richtung Kasernen ab. Dabei übersah sie einen aus dieser Richtung kommenden VW-Bus und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision verletzten sich die Unfallverursacherin und der 44-jährige Kleinbusfahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf etwa 15.000 Euro schätzt. Zwei Abschleppdienste kümmerten sich um deren Bergung.

(Achberg) Einbrecher stiehlt Geld und Süßigkeiten

In der Nacht zum Dienstag hat sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang ins Humboldt-Haus verschafft und etwas Bargeld, Süßigkeiten und Chips gestohlen. Zwischen 22 Uhr und 9.15 Uhr versuchte der Täter zunächst erfolglos, einen Nebeneingang aufzuhebeln. Danach schlug er eine Scheibe ein und stieg ins Untergeschoss. Im Thekenbereich des zurzeit geschlossenen Hauses fand der Einbrecher etwas Bargeld, Chips, Schokolade und andere Süßigkeiten, die er mitnahm. Einen Teil seiner Beute ließ der Eindringling zurück, bevor er den Tatort wieder verließ. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist.

(Wangen im Allgäu) Parkplatz TOOM: BMW angefahren - Polizei sucht Zeugen

Auf dem TOOM-Parkplatz im Haidösch ist am Dienstag, zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr, ein weißer BMW 218 angefahren worden. Bei dem Parkrempler entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Die den Unfall verursachende Person verschwand ohne die vorgeschriebene Meldung. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07522 984 0).

(Wolfegg) Auto streift Rennrad - Radfahrer verletzt

Nach einem Streifvorgang auf der L 317 zwischen Oberankenreute und Wolfegg ist ein Rennradfahrer am Dienstagabend gestürzt und hat sich leicht verletzt.

Gegen 18 Uhr wurde der Rennradfahrer zirka 100 Meter vor der Abzweigung nach Grund von einem Mitsubishi überholt. Während des Überholens zog der 61-jährige Autofahrer plötzlich nach rechts, wobei er das Rennrad leicht berührte. Der Radfahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Sportgerät und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, fuhr danach aber ohne auszusteigen in Richtung Wolfegg weiter. Den Unfall meldete er erst verspätet bei der Polizei, die jetzt wegen Unfallflucht gegen den 61-Jährigen ermittelt.

(Bad Waldsee) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 30, Umfahrung Bad Waldsee, sind am Dienstagnachmittag zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Bereich der östlich von Bad Waldsee gelegenen, beidseitigen Parkplätze. Der Unfallverursacher fuhr von dem stadtseitig gelegenen Parkplatz auf die Bundesstraße in Richtung Ravensburg. Dabei missachtete er den aus Richtung Biberach herannahenden Verkehr. Er nahm einem BMW die Vorfahrt, dessen 43-jähriger Fahrer dadurch zu einer Vollbremsung gezwungen war. Von dem Bremsmanöver überrascht fuhr der dem BMW nachfolgende Mazda krachend auf. Dessen 54-jährige Fahrerin hatte keine Chance mehr, den Auffahrunfall zu verhindern. Zu einer Kollision mit dem eigentlichen Verursacher kam es nicht. Die Frau und der Mann erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 13.000 Euro. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell