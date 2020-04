PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau

Entwendeter Tresor wieder aufgefunden - erneuter Zeugenaufruf

Der von Sonntag auf Montag bei einem Busunternehmen in der Friedrich-List-Straße entwendete Tresor wurde von den Tätern mit einem Fahrzeug abtransportiert und zwischenzeitlich in der Lagerhalle der Stadtwerke in der Moosheimer Straße hinter dem Recyclinghof aufgefunden. Die Täter waren auch dort eingebrochen und haben den zuvor entwendeten Tresor in der Lagerhalle aufgeflext und zurückgelassen. Wie ein Anwohner berichtete hatte dieser am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr Männerstimmen bei einer benachbarten Fahrschule wahrgenommen, diese aber nicht weiter beachtet. Bei einer späteren Nachschau wurde an der Eingangstüre zur Fahrschule eine frische Hebelspur festgestellt. Personen, die zur Tatzeit in der Friedrich-List-Straße oder Moosheimer Straße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel: 07581 / 482 - 0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Trunkenheit im Verkehr

Mit rund 2,4 Promille Atemalkohol wurde eine 48-jährige Pkw-Lenkerin am frühen Mittwochmorgen gegen 01.55 Uhr in der Wiesenstraße kontrolliert. Hierauf ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Frau wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt, ihr Führerschein vor Ort beschlagnahmt.

Meßkirch-Heudorf

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Einen Sachschaden von circa 2.500 Euro verursachte eine 54-Jährige am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung "Am Kirchberg" / "Am Talbach". Die von der Straße "Am Kirchberg" kommende Autofahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Pkw-Lenker, der zu diesem Zeitpunkt die Straße "Am Talbach" befuhr und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Meßkirch

Einbruch in Vereinsheim

Rund 1.000 Euro Sachschaden haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Igelswieser Straße im Zeitraum von Samstag 18 Uhr bis Sonntag 8 Uhr verursacht. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und entwendeten einen Laptop der Marke Lenovo, mehrere Kästen Ratskrone Pilsner, einige Tabakdosen der Marke Goldfield, vier Flaschen Kaiserstühler Tuniberg Weißwein und eine Chester-Gitarre samt Koffer. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meßkirch (07525-2838) zu wenden.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden verursachte ein 45-Jähriger mit seinem Pkw am Dienstag gegen 7 Uhr in der Tuttlinger Straße. Der Fahrzeugführer fuhr in Richtung Stadtmitte und übersah vermutlich aufgrund der starken Sonneneinstrahlung einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot und kollidierte seitlich mit diesem. Der 45-jährige Mann wurde nicht verletzt.

