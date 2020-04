Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Flüchtiger Lkw-Fahrer

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr hat ein Lkw-Fahrer eines niederländischen Lieferfahrzeugs in der Ekkehardstraße bei einem dortigen Lebensmittelmarkt Ware ausgeladen und beim Rangieren mit der offenen Laderampe einen geparkten Pkw touchiert. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er von einem Zeugen auf den Vorfall angesprochen wurde. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern derzeit noch an.

Oberteuringen

Zündelnde Jugendliche

Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Dienstag gegen 21 Uhr in der Raiffeisenstraße zwei Euro-Paletten unter der Überdachung einer Firma in Brand gesetzt. Da das Feuer laut Angaben eines Zeugen zu groß wurde, entfernten die Jugendlichen die brennenden Holzteile von weiteren, dort gelagerten Holzkisten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen gelöscht.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel: 07541 / 701 0) in Verbindung zu setzen.

Überlingen - Birnau

Unfallflüchtiger gestellt

Beim Einfahren von einem Feldweg bei der Birnau auf die B 31 hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein 89-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Mercedes-Benz einen Verkehrsunfall verursacht. Er missachtete die Vorfahrt einer aus Fahrtrichtung Überlingen kommenden Audi-Lenkerin. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die geschädigte Verkehrsteilnehmerin folgte dem Autofahrer bis zu einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Uhldingen, wo sie den Verursacher auf den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro ansprach. Gegen den 89-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Markdorf

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Am Bahnhof in Markdorf sind am Dienstagnachmittag zwei Personengruppen in Streit geraten, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Aus jeder Partei wurde je ein Kontrahent hierbei mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und dadurch schwer verletzt. Der verständigte Rettungsdienst brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Den restlichen Beteiligten wurde von en eingesetzten Beamten nach Beendigung der Maßnahmen ein Platzverweis ausgesprochen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Uhldingen-Mühlhofen

Radlerin stürzt alleinbeteiligt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Mountainbike in der Hauptstraße gestürzt, nachdem sie aus Unachtsamkeit einen Bordstein gestreift hatte. Die 47-Jährige, die ohne Sturzhelm unterwegs war, zog sich hierbei eine schwere Verletzung an der Schulter zu und wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert.

Salem - Tüfingen

Unfallflucht

Auf einem Parkplatz an der L 200 A gegenüber vom Königsweiher hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend beim Rangieren einen ordnungsgemäß abgestellten Audi beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Salem (Tel: 07553 / 8269 0) in Verbindung zu setzen.

