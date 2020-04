PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Illmensee

Vermisste Person tot aufgefunden

Ein seit Ende Oktober vergangenen Jahres vermisster 64-Jähriger wurde am Samstagnachmittag auf einem Privatgelände in Illmensee tot aufgefunden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gibt es keine Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkung.

Sigmaringen

Diebstahl von Messingteilen und Metallspänen - Zeugenaufruf

Rund 3.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte über die Osterfeiertage in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Robert-Bosch-Straße verursacht. Die Unbekannten fuhren zunächst mit einem Fahrzeug den Außenzaun nieder, um auf das Betriebsgelände zu gelangen. Vom Hof entwendeten sie rund 200 kg Messingspäne und aus dem Firmengebäude weitere 222 Messingteile.

Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Alten Krauchenwieser Straße / Robert-Bosch-Straße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Tresor bei Einbruch entwendet - Zeugenaufruf

Einen ca. 300 kg schweren Tresor haben Diebe von Sonntag auf Montag bei einem Busunternehmen in der Friedrich-List-Straße entwendet. Zudem verursachten sie rund 1.500 Euro Sachschaden am Gebäude. Aufgrund der Schwere wurde zum Abtransport vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel: 07581 / 482 - 0 in Verbindung zu setzen.

Jungnau

Fahranfänger außerorts 65 km/h zu schnell

Erheblich zu schnell unterwegs war ein 18-jähriger Mercedesfahrer am Montagnachmittag auf der B 32. Er wurde von einem Video-Fahrzeug der Polizei gemessen, als er zwei Motorräder überholte. Der Fahranfänger muss nun mit rund 200 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg, einem zweimonatigen Fahrverbot und einer Nachschulung rechnen.

