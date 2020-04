Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

(Ravensburg) Beim Abbiegen zu weit ausgeholt

Beim Linksabbiegen hat eine Autofahrerin am Ostermontag in der Innenstadt zu weit ausgeholt und ist gegen einen parkenden Audi geprallt. Gegen 16.30 Uhr bog die 63-Jährige von der Frauenstraße nach links in die Herrenstraße ab. Dabei kam sie so weit nach rechts, dass sie an der kompletten Fahrerseite eines vor dem Amtsgericht parkenden Audis entlangschrammte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

(Ravensburg) Betrunkener Skater stürzt

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Ravensburger Innenstadt ist am Ostersonntag ein betrunkener Skater mit seinem E-Board in der Gerberstraße gestürzt. Neben Alkohol hatte der 33-Jährige auch Drogen konsumiert.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 16 Uhr in der Meersburger Straße auf, von wo aus er mit seinem elektrisch angetriebenen Skateboard in die Karlstraße abbog und dort weiterfuhr. Weil die so genannten E-Boards im öffentlichen Verkehrsraum nicht gefahren werden dürfen, sollte der 33-Jährige kontrolliert werden. Mittels Blaulicht und Signalgeber wurde der Skater aufgefordert, anzuhalten. Beim Erblicken des Streifenwagens bog der Mann nach rechts in die Eisenbahnstraße ab, schlängelte sich an der Kreuzung zur Obere Breite Straße zwischen zwei Autos durch und versuchte so, der Kontrolle zu entkommen. Auf der Obere Breite Straße fuhr er in Richtung Adlerstraße weiter, wo sich einer der Streifenbeamten zu Fuß an die Fersen des E-Boards heftete. Am Ende der Obere Breite Straße bog der Verfolgte nach links in die Gerberstraße ab, verlor dabei aber sein Gleichgewicht und stürzte. Der Skater fiel zwischen zwei parkende Fahrzeuge und verletzte sich leicht. Er hatte getrunken, weshalb an Ort und Stelle ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Mit 1,84 Promille war Gestürzte alles andere als nüchtern. Zudem gab es Anzeichen für Drogenkonsum, was ein Drogenvortest und das Auffinden von "Pilzen" in seinem Rucksack bestätigten. Er wird jetzt wegen seiner Verkehrsdelikte und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

(Amtzell) Nach Verlassen der Autobahn die Vorfahrt nicht beachtet

Beim Abbiegen in Richtung Wangen hat ein Audifahrer am Montagmittag an der Autobahnabfahrt Wangen West die Vorfahrt nicht beachtet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

Gegen 13.10 Uhr verließ der 62-Jährige, aus Richtung Leutkirch kommend, die A 96 an der Ausfahrt Wangen West. Beim Abbiegen von der Autobahn auf die B 32 in Richtung Wangen missachtete er die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße in Richtung Amtzell fahrenden Fiats. Die beiden Personenkraftwagen stießen heftig zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

(Riedhausen) Überholenden Motorradfahrer übersehen

Eine Linksabbiegerin hat am Ostermontag in der Pfrunger Straße ein überholendes Motorrad übersehen. Bei der Kollision verletzte sich der Biker leicht.

Gegen 11.30 Uhr bog die 38-jährige Unfallverursacherin nach links auf ein Firmengelände ab. Dabei ließ sie den nachfolgenden Verkehr außer Acht und sah deswegen nicht, dass sie von einem Motorrad überholt wird. Als sie nach links zog, touchierte sie das Motorrad samt Fahrer. Der Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision zum Glück nur leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro.

(Bodnegg) Radfahrer in Kreisverkehr übersehen

Im Kreisverkehr Bodnegg hat am Montagnachmittag ein Autofahrer ein Rennrad übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 77-Jährige mit seinem Fiat aus Richtung Obereisenbach in das Rondell hinein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Rennradfahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Radfahrer versuchte zwar noch, zur Mittelinsel hin auszuweichen, konnte die drohende Kollision aber nicht mehr verhindern. Er stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.100 Euro.

