PP Ravensburg: Pressemitteilung vom Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Ein 24jähriger nahm am Sonntag gegen 19.50 in der Ravensburger Innenstadt mit seinem Pkw am Straßenverkehr teil, obwohl er zuvor Drogen konsumiert hatte. Aufmerksam wurden die Beamten des Polizeireviers Ravensburg auf das Auto, da es mit fünf Personen besetzt war und dies einen Verstoß gegen Corona-Vorschriften darstellte. Bei der Kontrolle wurde beim Fahrer Drogenbeeinflussung festgestellt, was eine Blutprobe und eine Anzeige bei der Bußgeldbehörde nach sich zog.

Wangen Angetrunkener fährt gegen Polizeiauto

Ein angetrunkener Autofahrer streifte am Sonntag gegen 14.50 Uhr in der Lindauer Straße ein Polizeiauto und verursachte dabei an dem Dienstfahrzeug ein Schaden von etwa 4000 Euro. Vorausgegangen waren mehrere Anrufe von Zeugen, die mitteilten, dass der 34jährige Opelfahrer auffällig fahren würde. Als die Beamten des Polizeireviers Wangen ihn kontrollieren wollten, gab er plötzlich Gas und fuhr gegen die Tür des Streifenwagens. Der Fahrer konnte am Anschluss bei sich zuhause angetroffen werden. Blutprobe und Entzug des Führerscheins waren die weitere Konsequenz.

