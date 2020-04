PP Ravensburg: Pressemtteilung für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf

Nach Unfall nicht angehalten

Zu einem Streifvorgang kam es am Samstag gegen 12.00 Uhr im Bereich einer Baustelle im Schießstattweg in Markdorf. Vor der dort etwas unklaren Verkehrssituation überfordert, war wohl der Fahrer eines hellen Pkw mit der Kennzeichenkombination FN-Z...., weiteres nicht bekannt. Im Baustellenbereich streifte er einen Dacia Sandero und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Schaden an dem Dacia beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizeirevier Überlingen (07551/8040) melden.

Langenargen

Mann beleidigt bei Kontrolle Polizeibeamte

Zu massiven Beleidigungen von Polizeibeamten kam es am Sonntag zwischen 17.00 Und 18.00 Uhr bei den Uferanlagen am Schloss Montfort. Fünf Männer versammelten sich dort, was einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung darstellte. Zwei Platzverweisen kam die Gruppe nicht nach. Ein 25jähriger beleidigte die Beamten des Polizeireviers Überlingen aufs Übelste. Der Mann war derart in Rage, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dagegen wehrte sich der Mann heftig und verletzte eine Polizistin leicht. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Widerstandshandlungen, Beleidigung und Körperverletzung.

Friedrichshafen

Pfefferspray gegen Autofahrer eingesetzt

Mit Tierabwehrspray besprüht wurden die beiden Insassen eines BMW am Sonntag gegen 16.00 Uhr beim Zugang zum Adenauer Platz in Friedrichshafen. Einem Fußgänger missfiel zuvor, dass der BMW offensichtlich vorschriftswidrig die Schanzstraße befuhr. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Pkw-Insassen und dem Fußgänger, was darin gipfelte, dass der Fußgänger Tierabwehrspray gegen die Fahrzeuginsassen einsetzte, wobei die beiden leicht verletzt wurden. Der Fußgänger muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

