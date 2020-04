Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aichstetten

Schwerer Arbeitsunfall

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Samstagmorgen gegen 11:40 Uhr auf einem Betriebsgelände in Altmannshofen. Ein Mitarbeiter wurde aus bislang nicht geklärten Umständen von mehreren Baumstämmen überrollt und eingeklemmt. Die Baumstämme, die zu einem größeren Haufen gestapelt waren, lösten sich und begruben den 34-jährigen Mitarbeiter, der hierbei schwer verletzt wurde. Auf Grund der Schwere der Verletzungen konnte ein hinzugerufener Rettungshubschrauber nicht eingesetzt werden, sodass die Person mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Memmingen verbracht wurde.

Isny

Betrunkener Fahrzeugführer ohne Führerschein

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr einen Fahrzeugführer auf der L 318, der in Schlangenlinien fuhr und bei dem am Fahrzeug der vordere linke Reifen platt gefahren sei. Beamte des Polizeireviers Wangen stoppten den Pkw des 35-jährigen aus Lettland stammenden Fahrzeugführer auf Höhe Aigeltshofen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrzeugführer konnte ein Alkoholwert vor Ort von über 4 Promille festgestellt werden. Die Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus in Wangen. Der Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da der Lette gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

