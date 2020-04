Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Landwirtschaftliche Zugmaschine gerät in Brand

Sachschaden in Höhe von ca. 80 000 Euro entstand bei einem Brand an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der Führer der Zugmaschine verrichtete im Bereich des Wildparks Josefslust Arbeiten, als er plötzlich Rauchgeruch in der Fahrerkabine feststellte. Kurz nachdem er die Zugmaschine verlassen hatte, geriet diese in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Sigmaringen war mit 3 Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand

