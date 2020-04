Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Deutlicher Appell des Polizeipräsidiums Ravensburg an alle Motorradfahrer

Angesichts der traurigen Unfallbilanz am Karfreitag bittet das Polizeipräsidium Ravensburg mit Blick auf das weitere Osterwochenende eindringlich darum, trotz des herrlichen Wetters möglichst auf Spritztouren zu verzichten. Polizeipräsident Uwe Stürmer: "Wir verstehen die Verlockungen, gerade nach der Winterpause, sich jetzt auf das Motorrad zu setzen und eine Ausfahrt zu genießen. Unsere dringende Bitte: Verschieben Sie ihre Spritztour! Und wer es partout nicht lassen kann, dem empfehlen wir dringend, im eigenen Interesse langsam und sehr vorsichtig zu fahren!"

Amtzell

Motorradfahrer tödlich verletzt

Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagnachmittag, gg. 15:51 Uhr, bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Ein 72-jähriger Autofahrer kam mit seinem Mitsubishi aus Richtung Hannober und bog kurz vor dem Ortseingang Amtzell nach links in die Straße "Winkelmühle" ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einer Frontalkollision. Der 22-Jährige erlitt hierbei schwerste Verletzungen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 13.000 EUR. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme in beiden Richtungen bis gg. 19:15 Uhr gesperrt.

Kißlegg

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, gg. 16:15 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 33-jährige Motorradfahrer war auf der Kreisstraße von Wangen in Richtung Waltershofen unterwegs, als er in einer Linkskurve infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier prallte er mit seinem Motorrad gegen ein Verkehrszeichen und in der Folge überschlugen sich Motorrad und Fahrer mehrfach. Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Totalschaden von ca. 4.000 EUR.

Bergatreute/Gwigg

Vorfahrtsverletzung zwei Personen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gg. 17:23 Uhr in Bergatreute, Ortsteil Gwigg. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin kam von der Schwedengasse und überquerte die vorfahrtsberechtigte Dorfstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Renault-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kommt es zwischen beiden Autos zu einer heftigen Kollision. Im Pkw Renault wird der 42-jährige Beifahrer schwer verletzt und kommt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Ein 10-jähriges Kind wird leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 40.000 EUR.

Ebersbach

Zwei Verletzte bei Unfall mit Leichtkraftrad

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer kam am Freitagnachmittag gg. 16:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Ebersbach und Aulendorf in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er eine Böschung hinab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 17-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Sozia fielen herab und wurden leicht verletzt. Sie kamen beide mit dem DRK zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. am

Ravensburg

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 50-Jähriger befuhr am Freitag gg. 12:20 Uhr mit seinem Rennrad die sehr steil abschüssige St. Christina-Steige in Ravensburg. Vor einer Kurve bremste er ab und kam auf dem verschmutzten und für Radfahrer nicht zulässigen Fußweg zu Fall. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem DRK ins Krankenhaus.

Wilhelmsdorf

Einbruch in Lebensmittelmarkt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Lebensmittelmarkt in Wilhelmsdorf im Öschweg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Seitentür auf und gelangten in die Verkaufsräume. Aus den Verkaufsräumen wurden Zigaretten in noch unbekannter Anzahl entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel.: 07584 - 9217 0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Geschwindigkeitsmessanlage entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 51-jähriger Landwirt in der Kemptner Straße in Leutkirch eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage mit seinem Traktor aus dem Boden gerissen, anschließend in die Schaufel seines Traktors geladen und entwendet. Bei seinem Tun wurde der Landwirt von Zeugen beobachtet und fotografiert welche die Polizei verständigten. Der 51-Jährige konnte von den Polizeibeamten des Polizeireviers Leutkirch bei seinem Aussiedlerhof auf seinem Traktor fahrend angetroffen werden. Den Diebstahl der Geschwindigkeitsmessanlage leugnete der 51-Jährige zunächst. Diese konnte im Bereich des Bauernhofes auch nicht aufgefunden werden. Da der Landwirt unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde das Anwesen observiert. In den frühen Morgenstunden versprach dann der Landwirt gegenüber den Observierungskräften die entwendete Geschwindigkeitsmessanlage zurückzugeben. Eine Rückgabe ist allerdings bislang noch nicht erfolgt. Der Wert der entwendeten Geschwindigkeitsmessanlage dürfte ca. 50.000 EUR betragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Jürgen Regele

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell