Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Bodenseekreis (ots)

Deutlicher Appell des Polizeipräsidiums Ravensburg an alle Motorradfahrer

Angesichts der traurigen Unfallbilanz am Karfreitag bittet das Polizeipräsidium Ravensburg mit Blick auf das weitere Osterwochenende eindringlich darum, trotz des herrlichen Wetters möglichst auf Spritztouren zu verzichten. Polizeipräsident Uwe Stürmer: "Wir verstehen die Verlockungen, gerade nach der Winterpause, sich jetzt auf das Motorrad zu setzen und eine Ausfahrt zu genießen. Unsere dringende Bitte: Verschieben Sie ihre Spritztour! Und wer es partout nicht lassen kann, dem empfehlen wir dringend, im eigenen Interesse langsam und sehr vorsichtig zu fahren!"

Heiligenberg/Unterboshasel

Eine 55-Jährige war am Freitagnachmittag, gg.14:55 Uhr, mit ihrem Pkw Mazda auf der Landstraße von Deggenhausen in Richtung Rickertsreute unterwegs. In Unterboshasel bog sie nach links in einen Gemeindeverbindungsweg ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 63-jährige Motorradfahrer wurde durch die Kollision nach rechts die Böschung hinabgeschleudert und kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw und Motorrad entstand ein Schaden von ca. 12.000 EUR.

