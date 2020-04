Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herdwangen-Schönach / Ebratsweiler

Fahrzeugbrand - niemand verletzt

Nachdem der Fahrer eines Pkw Skoda sein Fahrzeug am Donnerstag kurz nach 12 Uhr vor seiner Wohnanschrift parkte, entwickelte sich ein Brand im Motorraum. Wenngleich der Brand durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, so brannte dennoch die vordere Hälfte des Fahrzeugs aus. Des Weiteren wurde nahe dem Fahrzeug befindliche Müllbehälter durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Den Übergriff des Feuers auf in der Nähe befindliche Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

J. Dittrich

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell