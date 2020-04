Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Versuchter Diebstahl - Zeugen gesucht

In der Zeit von Mittwoch ca. 17 Uhr bis Donnerstag ca. 12:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter durch Übersteigen des 2 Meter hohen Tores auf das Gelände des Boule-Vereins in der Bischof-Sproll-Straße. Nach Betreten der Vereinshütte verweilten und rauchten sie offensichtlich dort. Gewaltsam wurde ein verschlossener, jedoch leerer Kühlschrank geöffnet. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden an die Polizei Leutkirch, Tel. 07561-8488-0, erbeten.

Leutkirch

Unfall auf der Autobahn A 96 - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kisslegg in Fahrtrichtung Lindau. In Zusammenhang mit dem Überholen eines Lkw`s kam es zum Auffahrunfall eines VW Polo und eines Opel Astra. Zeugen des Unfalls oder auch Wahrnehmung der vorgenannten Fahrzeuge unmittelbar vor dem Unfall werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Kisslegg Tel. 07563-9099-0 zu wenden.

