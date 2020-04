Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Farbschmierer sprühen Kronen - Polizei sucht Zeugen

Altshausen/Ebersbach (ots)

In Altshausen und Ebersbach haben Farbschmierer in der Nacht zum Mittwoch kräftig zugeschlagen. Zwischen Altshauser Schloss und der Kirche im Nachbarort "zieren" seither neun Kronen verschiedenste Objekte. In Altshausen waren die östliche Schlossmauer, die Bitzenkapelle, die Mensa der Herzog-Phillip-Verbandsschule und die Anna-Kapelle betroffen, wo die Sprüher jeweils eine Krone mit drei Zacken, drei Punkten und einer verschlungenen "12" aufmalten. In Ebersbach fand sich dasselbe Symbol an den Fassaden der Sportgaststätte, der Seebachhalle, einer Stützmauer, einem Wohnhaus neben der Kirche und auf der Außenwand der Kirche selbst. Die Täter arbeiteten mit roter, grüner und schwarzer Farbe. Wir hoch die Kosten für die Beseitigung der Malereien sein werden, ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden (Telefon 07584 9217 0).

