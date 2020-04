PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von knapp 6.000 Euro hat eine 39-jährige Audi-Fahrerin am Dienstag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall verursacht Beim Abbiegen von der Donaustraße in die Rheinstraße missachtete sie die Vorfahrt eines bevorrechtigten 33-jährigen BMW-Fahrers und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Friedrichshafen - Fischbach

Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen im Elsa-Hammer-Weg die Fahrertür eines geparkten Skoda Fabia beschädigt. Er ritzte mit einem spitzen Gegenstand einen circa 20 cm langen Kratzer in die Tür. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel: 07541 / 701 0) in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Security-Mitarbeiter bedroht und beleidigt

Am Dienstagmorgen kam es zwischen zwei Kunden in einem Drogeriemarkt in der Karlstraße zu Unstimmigkeiten. Nachdem ein 30-Jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schlichtend einschritt, wurde er von einem der Kontrahenten bedroht. Im Beisein der zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten beleidigte der der 73-jährige Mann den 30-Jährigen mit Kraftausdrücken, weshalb er nun wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt wird.

Überlingen

"Gelbe Säcke" angezündet - Sachschaden mehrere hundert Euro

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend gegen 23 Uhr in der Friedhofstraße mehrere zur Abholung bereitgestellte "gelbe Säcke" angezündet. Das Feuer konnte durch einen Anwohner bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen bereits gelöscht werden. Durch den Brand wurde ein Mauerwerk beschädigt.

Überlingen

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Am Mittwochnachmittag hat ein 55-Jähriger in der Rengoldshauser Straße seinen Mercedes mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle konkrete Anzeichen für einen Drogenkonsum bemerkten, führten sie einen Test durch. Da dieser positiv auf Kokain reagierte, wurde in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung angezeigt.

Meersburg

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 3.000 Euro hat am Mittwochmorgen ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Daisendorfer Straße verursacht. Beim Rangieren auf dem Parkplatz beschädigte er eine Mauer, die als Grundstückseinfassung dient.

Meersburg

Verkehrsunfall

Ein 60-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in der Kirchstraße auf dem Parkplatz "Neue Apotheke" einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Rangieren in einer Parklücke beschädigte er mit dem rechten vorderen Kotflügel seines Audi das Heck eines Ford. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Markdorf

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Döllenstraße auf Höhe Gebäude Nummer 39 an einem geparkten Opel Insignia die Motorhaube zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel: 07551 / 804 0) in Verbindung zu setzen.

