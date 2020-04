PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Hohentengen

Verkehrsunfall- Nur Blechschaden

Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte eine 67-Jährige am Dienstag gegen 07.50 Uhr im Kreisverkehr Hauptstraße / Am Friedhof. Die aus Richtung Hohentengen kommende Autofahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen Pkw-Lenker, der zu diesem Zeitpunkt bereits den Kreisverkehr befuhr und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Herbertingen - Hundersingen

Wildunfall

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr auf der Beurener Straße kurz vor dem Ortseingang Hundersingen. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße in Richtung Hundersingen, als unmittelbar vor ihm ein Reh kreuzte. Das Reh wurde vom Fahrzeug frontal erfasst und dabei tödlich verletzt.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein, dafür berauscht und mit Drogen unterwegs

Hinweise auf Drogenkonsum ergaben sich bei der Verkehrskontrolle eines 32-jährigen Autofahrers am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr in der Martin-Staudt-Straße. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Polizisten, woraufhin diese eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Der positiv auf Amphetamin getestete Mann händigte den kontrollierenden Beamten noch vor Ort einen kleinen Gripbeutel mit Amphetamin aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Meßkirch

Fahrzeug brennt komplett aus

Auf einen in Vollbrand stehenden Pkw wurden Beamte des Polizeiposten Meßkirch am Dienstagmorgen gegen 06.10 Uhr in der Ablachstraße aufmerksam. Durch die umgehend verständigte Freiwillige Feuerwehr Meßkirch wurde das Feuer kurze Zeit später gelöscht. Das 22 Jahre alte Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Personen, die zur fraglichen Zeit in der Ablachstraße Verdächtiges bemerkt haben, werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch unter Tel: 07575 / 2838 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Mann dreht zu Hause durch - Angriff auf Polizei

Zu einem körperlichen Angriff gegen die Ordnungshüter kam es am Dienstag gegen 18.15 Uhr, nachdem eine Hausbewohnerin in der Sternstraße die Polizei um Hilfe gerufen hatte. Vorausgegangen war ein heftiger Streit, in dessen Verlauf sich ein Mann durch Schläge gegen die Hauswand bereits selbst verletzt hatte. Als die Beamten eintrafen, schlug der Alkoholisierte sofort nach diesen. Unter Zuhilfenahme von Pfefferspray konnte er überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem eine Kleinmenge Betäubungsmittel sicher. Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bad Saulgau

Betrunkener randaliert

Ein alkoholisierter 22-Jähriger war am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in der Martin-Staudt-Straße zunächst mit einem Stuhl auf seinen 59-jährigen Mitbewohner losgegangen und hatte diesen leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete er mit seinem Fahrrad. Kurz darauf trat der Mann an der nahegelegenen Filiale eines Schnellrestaurants abermals in Erscheinung. Dort bestellte er am Drive-in-Schalter mehrere Hamburger und hustete der Angestellten mit einem Lächeln und dem Hinweis auf Corona, aus nächster Nähe ins Gesicht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und veranlasste eine Blutentnahme. Es erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

