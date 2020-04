PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf

Container aufgebrochen und Bauschaum versprüht

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagabend gegen 23 Uhr wie vier bislang unbekannte Täter auf dem Bahnsteig in Markdorf und dem angrenzenden Parkplatz Bauschaum versprühten und sich anschließend mit einem Fahrzeug entfernten. Bei der Überprüfung des Bahnhofs stellten die Polizeibeamten mehrere Sprühdosen und einen in unmittelbarer Nähe aufgestellten und aufgebrochenen Baucontainer fest. Zudem nahmen die Polizeibeamten in dem Container Gasgeruch wahr, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Markdorf verständigt wurde. Diese überprüfte eine installierte Gasanlage und schloss den Gashahn. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf (Tel: 07544 / 96200) zu melden.

Markdorf

Unfallflucht nach Parkrempler

Eine 63-jährige Autofahrerin kollidierte am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Mangoldstraße beim Ausfahren aus einer Parklücke mit dem BMW einer ebenfalls rückwärtsfahrenden 54-Jährigen. Die BMW-Fahrerin versuchte noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen, was jedoch misslang. Die Fiat-Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden von knapp 1.500 Euro zu kümmern. Als sie zu Hause einen Schaden von rund 500 Euro an ihrem Pkw feststellte, kehrte sie kurze Zeit später zur Unfallörtlichkeit zurück.

Salem - Baufnang

Verkehrsunfall - Fahrer leicht verletzt

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr hat sich an der Einmündung Baufnang / L 200 ein Auffahrunfall ereignet. Als ein 53-jähriger Passat-Fahrer an der Einmündung nach links in Richtung Überlingen abbiegen wollte, fuhr ihm ein 60-Jähriger mit seinem VW Touareg ins Heck. Durch den Aufprall wurde der Passat-Fahrer leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der nicht mehr fahrbereite Passat musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Gegen den 60-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bermatingen

Unfallflucht an geparktem Auto

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde in der Ringstraße auf Höhe Gebäude Nummer 22 ein am Straßenrand abgestellter silberner Suzuki von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel: 07551 / 8040) in Verbindung zu setzen.

