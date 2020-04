Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Ostrach - Hoßkirch

Fehler beim Überholen- Fahrzeuge kollidieren

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro verursachte ein 37-Jähriger bei einem gescheiterten Überholversuch am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der L 286 zwischen Ostrach und Hoßkirch. Beim Versuch, einen vor ihm in Richtung Hoßkirch fahrenden Lkw zu überholen, übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen und kollidierte linksseitig mit diesem. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge fahrbereit.

Pfullendorf

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Rund 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Sechslindensteige. Auf seiner Fahrt in Richtung Stadthalle streifte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf (07552 / 2016 - 0) zu wenden.

Sigmaringen

Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Ein unbekannter männlicher Einbrecher stieg am frühen Dienstagmorgen gegen 00.50 Uhr in der Buchenstraße über eine im ersten Obergeschoss befindliche, einen Spalt weit aufstehende, Balkontüre in eine Wohnung ein. Dort wurde der Dieb vom anwesenden Wohnungseigentümer überrascht. Hierauf flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Hohenzollernstraße. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, vermutlich Nordafrikaner, 30-35 Jahre alt, 170-175 cm groß, sehr schlank, große Nase, Dreitagebart. Er trug einen Parka, eine Winter- bzw. Strickmütze und Turnschuhe. Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Buchen- oder Hohenzollernstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Zusammenstoß im letzten Augenblick verhindert - Fahrer flüchtig - Zeugenaufruf

Beinahe zu einem Frontalzusammenstoß wäre es auf der K 8201, dem "Highway", am Dienstag gegen 07.45 Uhr gekommen. Ein aus Richtung Inneringen kommender blauer Sprinter überholte in einer unübersichtlichen Linkskurve, kurz vor der Abfahrt Kettenacker, einen Lkw. Eine entgegenkommende 33-jährige Pkw-Lenkerin musste deshalb eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Sprinter zu verhindern. Der rücksichtslose Überholer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der blaue Sprinter war zum Zeitpunkt des Vorfalles mit zwei Personen besetzt. Der männliche Fahrzeugführer war circa 35 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen (07574 921687) zu melden.

