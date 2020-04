PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

(Grünkraut) Autofahrer rammt Verteilerkasten

Am Montagnachmittag ist ein 37-jähriger Autofahrer von der Ravensburger Straße abgekommen und hat am Ende frontal einen Verteilerkasten gerammt. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer.

Der 37-Jährige fuhr kurz vor 17 Uhr auf der Ravensburger Straße ortseinwärts. Kurz nach der Einmündung Liebenhofer Straße kam er mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und danach auf dem parallel zur Ravensburger Straße verlaufenden Radweg weiter. Wenige Meter vor der Abzweigung Kemmerlanger Straße konnte sich ein Fußgänger gerade noch vor dem unkontrolliert heranfahrenden PKW in Sicherheit bringen. Am dortigen Fußgängerüberweg geriet der VW Golf wegen des hohen Bordsteins ins Schlingern. Im weiteren Verlauf prallte der Mann mit seinem Auto gegen ein Verkehrszeichen und überquerte dann den Erikaweg, wo er frontal gegen einen Verteilerkasten stieß. Endstation war ein Baum, der den VW Golf vollends zum Stehen brachte. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Schwerverletzten. Unfallursächlich könnten bekannte gesundheitliche Probleme des Unfallverursachers gewesen sein, weshalb die Verkehrspolizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An dem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

(Aitrach/A96) 32-Jähriger nach Unfall schwerverletzt

Am Montagabend ist ein 32-jähriger Mann auf der Fahrt in Richtung München bei Aitrach aus Unachtsamkeit von der A 96 abgekommen. Der Ford Fiesta prallte frontal gegen ein Hinweisschild, kam wieder auf die Straße zurück und stieß heftig gegen die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Verursacher schwer. Nach notärztlicher Versorgung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An seinem PKW entstand Totalschaden. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. Dadurch gab es einen etwa zwei Kilometer langen Rückstau.

(Leutkirch im Allgäu) Betrunkener Radfahrer nimmt Polizeistreife die Vorfahrt

Am Montagabend hat ein alkoholisierter Radfahrer einem Streifenwagen der Polizei in der Sudetenstraße die Vorfahrt genommen. Eine polizeiliche Vollbremsung verhinderte Schlimmeres.

Gegen 21 Uhr bog der Radfahrer ohne Licht von der Wurzacher Straße in die Sudetenstraße ab. An der kurz danach folgenden Einmündung der Brandenburger Straße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Streifenwagens. Der am Steuer sitzende Polizeibeamte erkannte das unbeleuchtete Fahrrad gerade noch rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Mann getrunken hatte. Mit umgerechnet 1,95 Promille war das Ergebnis des Atemalkoholtests eindeutig. Führerscheinrechtliche Maßnahmen waren nicht nötig. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

(Ravensburg) Farbschmiererei an der Schussentalhalle - Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 23. März und dem vergangenen Donnerstag haben unbekannte Täter Teile der Schussentalhalle in Oberzell mit Farbe besprüht. Auf mehrere Türen und einen Teil der Fassade schrieben sie mit roter und schwarzer Farbe verschiedene Kürzel. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

(Weingarten) Bei Rot über die Ampel

An der Einmündung der Ulmer Straße in die Ravensburger Straße sind am Montagmittag nach einem Rotlichtverstoß zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Fiat Panda in der Ravensburger Straße bei rot über die Ampel. Dabei nahm er einem aus der Ulmer Straße kommenden Honda, der grün hatte, die Vorfahrt. Die beiden Autos prallten zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Wangen im Allgäu) Argencenter: Einbrecher lösen Alarm aus

Ohne Diebesgut mussten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Montag das Areal des Argencenters wieder verlassen. Sie hatten einen Alarm ausgelöst, der sie zur Flucht zwang.

Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter zuvor Fassadenteile entfernt. Durch die Öffnung konnten die Eindringlinge den Ladebereich betreten, von wo aus sie sich an einer massiven Brandschutztür zu schaffen machten, um weiter vorzudringen. Sie flexten die Eisenscharniere ab, konnten die Tür aber trotzdem nicht aus den Angeln heben. Deswegen wählten die Täter einen anderen Weg, auf dem sie jedoch einen Bewegungsmelder aktivierten, der den Alarm auslöste. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

(Vogt) Hecke brennt

Bei Asphaltierungsarbeiten im Hirschweg ist am Montag eine Hecke in Brand geraten. Etwa zwölf Meter des langen Heckenriegels brannten. Die Feuerwehr Vogt, mit 20 Einsatzkräften angerückt, löschte das Feuer. Neben der Hecke wurde auch die Dachrinne einer angrenzenden Garage leicht beschädigt. Der Sachschaden blieb überschaubar.

(Baienfurt) Geplatzter Deal endet mit Schlägen

Eine schmerzhafte Erfahrung musste ein 28-jähriger Internetanbieter am späten Montagabend in der Baindter Straße machen. Als der Verkauf eines von ihm angebotenen Mobiltelefons platzte, wurde sein Kunde handgreiflich.

Der 28-Jährige hatte das Mobiltelefon auf einer Internet-Plattform zum Verkauf angeboten. Er vereinbarte mit einem interessierten Kunden auf Montagabend ein Treffen vor einem Kaufhaus in der Baindter Straße. Nachdem sich die beiden Parteien nicht handelseinig wurden und der Verkauf platzte, schlug der unbekannte Kunde dem Anbieter unvermittelt die Faust ins Gesicht. Der Getroffene sank zu Boden. Bei dem Sturz wurde seine Brille beschädigt. Mit einem dunklen PKW entfernte sich der schlagkräftige Kunde in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Körperverletzung gegen den noch nicht identifizierten Täter. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Ravensburg) Oberschwabenklinik: silberner Suzuki zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autokratzer war am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz der Oberschwabenklinik in der Elisabethenstraße aktiv. Zwischen 6.45 Uhr und 15.15 Uhr "bearbeitete" er dort einen silbernen Suzuki. Ergebnis waren etliche Katzer vorne und hinten links. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt in der Sache und sucht Zeugen für die Sachbeschädigung. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Bad Waldsee) Unfallflucht in der Wurzacher Straße - Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen ist ein unbekannter Autofahrer kurz nach 7 Uhr heftig gegen die Ampel bei der Bäckerei Gueter geprallt und hat sich danach aus dem Staub gemacht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten, mit dem Polizeiposten Bad Waldsee Verbindung aufzunehmen (Telefon 07524 4043 0).

